Sieger auf Landesliga-Kurs: FSV Vohwinkel empfängt den SC Reusrath Spitzenspiel-Alarm in Bezirksliga, Gruppe 2! Spitzenreiter SC Reusrath ist mit einem Punkt Vorsprung beim FSV Vohwinkel zu Gast. von Linus Bien · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

FSV Vohwinkel will die Spitze erklimmen. – Foto: Peter Teinovic

Der Gewinner dieser Partie ist fünf Spieltage vor Saisonende auf Landesliga-Kurs. Denn am Samstag (2. Mai, 16 Uhr) trifft der Tabellenzweite FSV Vohwinkel auf Spitzenreiter SC Reusrath. Im Grunde ist es ganz einfach: Gewinnen die Reusrather in Wuppertal, ziehen sie zumindest bis auf vier Punkte weg – sollte der SV Solingen am Wochenende gegen das Tabellenschlusslicht verlieren. Holt aber der FSV die drei Punkte, würde er an die Spitze springen und der SCR würde im schlimmsten Fall auf Tabellenplatz drei rutschen. Das sagen die Trainer!

Eine die gesamte Zeit über spannende Saison neigt sich so langsam dem Ende und es gibt kaum eine Liga, wie die Bezirksliga 2, in der es an der Tabellenspitze dermaßen eng zugeht: SC Reusrath (68Pkt.), FSV Vohwinkel (67) und SV Solingen (66) stecken im Dreikampf um das Landesliga-Ticket. Und am kommenden Spieltag kommt es zum großen Showdown zwischen Reusrath und dem FSV – was für den Sportclub allerdings nur ein Teil der Prüfung ist, denn in der Folgewoche geht gegen den SV Solingen. Christian Bialke spricht von einem positiven Druck Marco Schobhofen, Trainer des Spitzenreiters, sieht sich schon von Anfang an nicht in der Favoritenrolle: „Ich will nicht sagen, dass wir der Außenseiter sind, aber von den 3 Mannschaften da oben sehen wir uns schon als Herausforderer“, erklärt er.

Wenn der Aufstieg zum Greifen nah ist, dann ist es wohl normal, dass auf den Schultern eines Sportlers ein gewisser Druck herrscht. Schobhofens Gegenüber Christian Bialke möchte den Druck ins Positive Ummünzen: „Natürlich ist da ein gewisser Druck da – aber ich glaube, das ist eher ein positiver Druck. Die Jungs sind fokussiert und wissen, worum es geht. Wir versuchen, das Ganze als Motivation zu nutzen.“ Da Schobhofen wie gewohnt, kleine Brötchen backt, sieht er keine Gründe sich Druck zu machen: „Druck verspüre ich weder bei uns Trainern, noch bei der Mannschaft. Niemand hätte gedacht, dass wir in dieser Tabellen Konstellation in die letzen 5 Spiele gehen und jetzt 2 absolute Highlights vor uns haben.“ Das sagen die Coaches zum Spitzenspiel Bialke „Am Samstag wird es vor allem auf Kleinigkeiten ankommen. Reusrath ist sehr eingespielt und nutzt Fehler konsequent aus. Wir müssen defensiv stabil stehen, unsere Chancen effizient nutzen und vor allem als Team geschlossen auftreten. Ich erwarte ein intensives Spiel auf Augenhöhe.“