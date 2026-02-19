Siegener Heimspiel wird um zwei Tage verlegt

Es bleibt kalt im Siegerland und die Spielstätte des Regionalligisten Sportfreunde Siegen ist schneebedeckt. Aufgrund des anhaltend starken Schneefalls und der damit verbundenen Platzverhältnisse hat die Stadt Siegen den Naturrasen im Leimbachstadion gesperrt, schreibt der Verein in seiner Meldung.
Doch für das am Sonntag regulär angesetzte Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 II gibt es bereits einen Nachholtermin. Tauwetter ist ab dem Wochenende in Sicht, so dass schon für Dienstag die Hoffnung besteht, die Partie nachholen zu können. "Mit der Verlegung um zwei Tage schaffen wir die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und sichere Durchführung des Spielbetriebs", so der Verein.
Die Partie wurde vom Staffelleiter bereits für Dienstag, den 24. Februar, um 19 Uhr neu terminiert. Die bislang gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Die Nachholspiele in der Regionalliga West in der Übersicht:
SSVg Velbert - VfL Bochum II, Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr (vom 20. Spieltag)
SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II, Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr (vom 19. Spieltag)
SV Rödinghausen - Wuppertaler SV, Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr (vom 20. Spieltag)
Bonner SC - VfL Bochum II, Mittwoch, 25. März, 19 Uhr (vom 18. Spieltag)
Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen, Freitag, 27. März, 19 Uhr (vom 19. Spieltag)
Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II, Freitag, 27. März, 18.30 Uhr (vom 21. Spieltag)
FC Gütersloh - Bonner SC, Samstag, 28. März, 14 Uhr (vom 21. Spieltag)
Ohne Termin:
Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II (vom 19. Spieltag)
SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II (vom 19. Spieltag)
SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt (vom 20. Spieltag)
Bonner SC - RW Oberhausen (vom 20. Spieltag)
Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II (vom 21. Spieltag)
SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen (vom 22. Spieltag)