Siegener Heimspiel wird um zwei Tage verlegt

– Foto: Sportfreunde Siegen

Es bleibt kalt im Siegerland und die Spielstätte des Regionalligisten Sportfreunde Siegen ist schneebedeckt. Aufgrund des anhaltend starken Schneefalls und der damit verbundenen Platzverhältnisse hat die Stadt Siegen den Naturrasen im Leimbachstadion gesperrt, schreibt der Verein in seiner Meldung.

Doch für das am Sonntag regulär angesetzte Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 II gibt es bereits einen Nachholtermin. Tauwetter ist ab dem Wochenende in Sicht, so dass schon für Dienstag die Hoffnung besteht, die Partie nachholen zu können. "Mit der Verlegung um zwei Tage schaffen wir die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und sichere Durchführung des Spielbetriebs", so der Verein.

Die Partie wurde vom Staffelleiter bereits für Dienstag, den 24. Februar, um 19 Uhr neu terminiert. Die bislang gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.