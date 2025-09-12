Siegen und Rhynern bleiben auf Platz 1 - Notfall in Erkenschwick

Die Sportfreunde Siegen stehen in der Regionalliga vor der schwierigen Auswärtsaufgabe beim 1. FC Bocholt und möchten die Tabellenführung verteidigen. Außerdem kommt es zum westfälischen Duell zwischen den Sportfreunden Lotte und dem SC Paderborn 07 II. Die Gastgeber möchte ganz oben dranbleiben, die Gäste aus OWL könnten sich mit einem Dreier in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Von beiden Partien werdet ihr ausführlich informiert.
In der Oberliga Westfalen gibt es das "Spiel um Platz 1" zwischen Spitzenreiter SV Westfalia Rhynern und dem DSC Arminia Bielefeld II. Die Gäste könnte mit einem Auswärtssieg Rhynern überflügeln. Im unteren Mittelfeld treffen sich die SpVgg Erkenschwick und die TSG Sprockhövel, die beiderseits bei einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz abrutschen könnten.
1. FC Bocholt – Sportfreunde Siegen 0:2
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Johannes Dörfler (79. Philipp Hanke), Jeff Mensah, Nicolas Hirschberger (35. Cedric Euschen), Maximilian Adamski (79. Jan Holldack), Marvin Lorch (54. Jonas Carls), Patrick Kurzen (54. Aaron Bayakala), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader (66. Ömer Tokac), Shaibou Oubeyapwa (61. Derrick Kyere), Arif Güclü (71. Jan-Luca Rumpf), Dustin Willms (71. Josue Santo) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2402
Tore: 0:1 Dustin Willms (51.), 0:2 Derrick Kyere (84.)
Rot: Dawyn-Paul Donner (22./1. FC Bocholt/Notbremse)
Sportfreunde Lotte – SC Paderborn 07 II 1:1
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Fabian Rüth, Jonathan Riemer (60. Luca Kerkemeyer), Jonas Kehl, Luca Horn (46. Diamant Berisha), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch (79. Dino Bajric), Marc Heider, Leon Demaj, Moussa Doumbouya (46. Isaak Nwachukwu) - Trainer: Fabian Lübbers
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer (85. Julius Bugenhagen), Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Medin Kojic, Bennit Bröger (67. Max Ritter), Travis de Jong (75. Henrik Koch), Georg Ermolaev, Kevin Gleissner (85. Joel Vega Zambrano) - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 933
Tore: 0:1 Travis de Jong (53.), 1:1 Leon Demaj (67. Foulelfmeter)
Westfalia Rhynern – DSC Arminia Bielefeld II 1:1
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Patrick Franke, Finn Schubert, Philipp Ratz, Julius Woitaschek (86. Fabian Brall), Jonah Wagner, Mergim Deljiu (12. Wladimir Wagner) (81. Georges Arthur Baya Baya), Rafael-Miguel Lopez-Zapata (78. Akhim Seber), Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi (69. Connor Mc Leod) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
DSC Arminia Bielefeld II: Artem Zaloha, Semih Sarli, Niklas Möllers (90. Efe Tirpan), Jonathan Norbye (62. Christopher Rasper), Suat Fajic, Fabiano Krasnic, Milan Hoffmeister (46. Obed Ofori), Julien Kracht, Monti Theiß (82. Jeyhun Hajiyev), Latif-Bilal Alassane (92. Eyyüb Yasar), Daniel Richter - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 338
Tore: 0:1 Monti Theiß (49.), 1:1 Michael Wiese (74.)