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Ligavorschau
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Siegen und einen Rang klettern
Teaser GL GI/MR: +++ SG Naunheim/Niedergirmes - SG Eschenburg: In der Fußball-Gruppenliga könnte einem dieser beiden Teams im direkten Duell ein wichtiger Befreiungsschlag gelingen +++
Eschenburg. Für die SG Eschenburg bleibt es eng im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg – und am Samstag wartet gleich das nächste Kellerduell. Der Drittletzte gastiert beim direkten Tabellennachbarn SG Naunheim/Niedergirmes. Ein Zähler trennt die beiden Teams. Gespielt wird ab 15 Uhr auf dem Naturrasenplatz auf der Lahninsel.