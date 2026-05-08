Siegen und einen Rang klettern Teaser GL GI/MR: +++ SG Naunheim/Niedergirmes - SG Eschenburg: In der Fußball-Gruppenliga könnte einem dieser beiden Teams im direkten Duell ein wichtiger Befreiungsschlag gelingen +++ von Redaktion · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

Luca Knittel (l.) und die SG Eschenburg wollen der Konkurrenz auf den Fersen bleiben. In dieser Szene heißt der Gegenspieler Mohamed Enis Khalfaoui (SC Waldgirmes U23). © Lorenz Pietzsch

Eschenburg. Für die SG Eschenburg bleibt es eng im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg – und am Samstag wartet gleich das nächste Kellerduell. Der Drittletzte gastiert beim direkten Tabellennachbarn SG Naunheim/Niedergirmes. Ein Zähler trennt die beiden Teams. Gespielt wird ab 15 Uhr auf dem Naturrasenplatz auf der Lahninsel.