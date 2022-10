Die Spieler des BSV Rehden (hier gegen Bremen II) erwartet ein harter Kampf. – Foto: Imago Images

Siegen – um auf Abstand zu bleiben heißt am Freitag das Motto für BSV Nach einem Jahr Drittligist ist der TSV Havelse weider da!

Als nächstes empfangen die Rehdener Kicker die Jungs vom TSV Havelse aus der niedersächsischen Landeshauptstadt in den heimischen Waldsportstätten. Da heißt es dann wieder Freitag, Flutlicht, Fussball mit Bier und Bratwurst. Nach einem Jahr in der dritten Liga hat sich der Traditionsklub TSV Havelse diese Saison wieder in der vierthöchsten Spielklasse zurückgemeldet. In der vorherigen Spielzeit belegte das Garbsener Team den 19. Platz in Liga drei und somit gings direkt wieder runter. In der Regionalliga Nord will es derzeit aber ebenso nicht so wirklich funktionieren. Nach 14 Spieltagen steht das Team auf 11 Punkten auf Platz 17 – ganz anders als eigentlich wohl geplant.

Für die heimstarke Arambasic-Elf gilt es dabei, einen bereits zu diesem Zeitpunkt tabellarischen unter ihnen stehenden Konkurrenten auf Distanz zu halten. Nach der zuletzt abgelaufenen „Englischen Woche” trainiert die Mannschaft von Chefcoach Arambasic wieder in einen geordneten Wochen-Rhythmus und trifft morgen auf einen Gegner auf Augenhöhe. Aber auch immer schon ein unangenehmer Gegner, der gut verteidigt und gut umschaltet. Ein Absteiger der mit viel Einsatz und guter Moral auftritt! TSV Havelse: Der TSV Havelse von 1912 e.V. kämpft immer noch um eine erfolgreiche Rückkehr. Im eigenen Stadion ist der TSV Havelse noch sieglos, holte aber Auswärts acht der bisher elf gewonnenen Punkte. Zwei Siege und zwei Remis führten dazu. Dabei wurde ab dem 11. Spieltag Coach Philipp Gasde intern durch den bisherigen U-19-Coach Samir Ferchichi ersetzt. Dieser hat bisher unter seiner Leitung in vier Partien fünf Punkte eingefahren. Zudem trägt der TSV Havelse noch einem 3-Punkteabzug am Saisonende in seinem Rucksack aufgrund zu spät bezahlter Verbandsabgaben. Obwohl ihr Start nicht wirklich gut verlief, herrscht dennoch ligaweite Einigkeit darüber, dass der Havelser Kader auf lange Sicht gesehen nicht in den Abstiegskampf gehört und noch einige Klubs hinter sich lassen kann. Dafür verfügen die Gäste trotz 14 Zu-und Abgänge noch über viele regionalligaerfahrene Spieler, aber diese müssen sich erst finden. Tabellenplatz: 17 Tordifferenz 16:25 Punkte: 11 Trend der letzten Spiele: N | S | N | U | U