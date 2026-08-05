Siegen souverän - Lotte mit Zittersieg - Rhynern "umstritten" weiter

Nachdem sich am gestrigen Abend der SV Rödinghausen nach dem FC Gütersloh als zweiter Regionalligist für die 2. Runde qualifiziert hat, sind nun die Ligarivalen Sportfreunde Siegen (beim Landesligisten TuS Sundern), Sportfreunde Lotte (bei Landesligist TSV Raesfeld) und Westfalia Rhynern (bei Oberligist ASC 09 Dortmund) gefordert.
Die Amateurfußball-Szene blickt insbesondere gespannt auf das Duell in Aplerbeck, wo Ex-Coach Marco Stiepermann zu Gast ist, der mit dem Hammer Stadtteilverein einen erfolgreichen Regionalliga-Auftakt am vergangenen Samstag gefeiert hat. Kurioserweise standen sich beide auch vor einem Jahr in der 2. Westfalenpokal-Runde gegenüber. Damals ging Stiepermann mit Aplerbeck als Verlierer vom Platz. Im "Head-to-Head" führt die Westfalia auch mit einer Bilanz von 10-4-7.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
Zu den Livetickern:
TuS Sundern – Sportfreunde Siegen 0:7
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch (65. Marko Nedinic), Niels Klüter, Maximilian Mertin (75. Kai Julian Mizel), Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (69. Moritz Papendick), Arne Siewers, Kerim Sam Kahraman, Fynn Hoheiser (75. Suleymane Conde), Robin Bönner (59. Jakob Ludwig Kaiser) - Trainer: Fabio Granata
Sportfreunde Siegen: Pascal Manitz, Tom Gutsch, Jan-Luca Rumpf (61. Florian Mayer), Tim Arnold (46. Shaibou Oubeyapwa), Dennis Brock, Ömer Tokac, Hamza Saghiri (75. Eros Dacaj), Konstantin Gerhardt, Leon Pursian, Elsamed Ramaj (61. Arif Güclü), Elias Huth (61. Hassan El Chaabi) - Trainer: Boris Schommers
Schiedsrichter: Dominic Tillmann - Zuschauer: 952
Tore: 0:1 Tom Gutsch (2.), 0:2 Leon Pursian (28.), 0:3 Elias Huth (45.), 0:4 Elias Huth (54.), 0:5 Tom Gutsch (76.), 0:6 Hassan El Chaabi (83.), 0:7 Hamza Saghiri (85.)
ASC 09 Dortmund – Westfalia Rhynern 0:1
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Mats Wilkesmann, Anes Dziho, Marko Pavlovic, Jannik Urban (83. Justus Zimmermann), Rafael Camprobin (78. Samer-Amer Sarar), Marius Müller (66. Luis Sebastian Kehl), Maximilian Podehl, David Vaitkevicius (86. Lewin Alexander D Hone) - Co-Trainer: Philipp Rosenkranz - Co-Trainer: Mike Schäfer - Trainer: Magnus Niemöller
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Patrick Franke (72. Johannes Thiemann), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz, Keanu Diskau, Elias Boadi Opoku, Melih Sayin (67. Elias Kourouma), Akhim Seber (81. Safwane Errifai), Jonah Wagner (52. Henrik Koch), Lars Warschewski, Lennart Koerdt (63. Emanuel De Lemos) - Trainer: Marco Stiepermann - Co-Trainer: Dominik Orlowski - Co-Trainer: Justin Martin
Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer: 550
Tore: 0:1 Henrik Koch (90.+1)
Gelb-Rot: Marko Pavlovic (80./ASC 09 Dortmund/)
TSV Raesfeld – Sportfreunde Lotte 6:7 n.E.
TSV Raesfeld: Max Olbing, Gero Göllmann, Finn Olbing, Christoph Platzek, Julian Kortstegge, Yannis Brömmel (87. Simon Sondermann), Hatime Oulamine, Alexander Hölling (89. Noah Spangemacher), David Steinkamp, Björn Gabmaier (75. Philipp Kölking), Ben Brömmel (62. David Ronau) - Trainer: Christian Gabmeier
Sportfreunde Lotte: Tim Fisch, Denis Milic, Mehmet Kaya, Karlo Grgic (46. Can Akbas), Dimitrie Deumi-Nappi, Emro Curic (67. Embarki Fares Tedj Hadj), Hassan Mohamad, Julien Kurowski, Nedzhib Hadzha (46. Ayodele Ojo), Malte Zumdieck (46. Yehor Koniuchenko), Eduard Mahmuti (81. Justin Faltyn) - Trainer: Nadir Sönmez
Schiedsrichter: Daniel Riedel - Zuschauer: 950
Tore: 1:0 Christoph Platzek (68.), 1:1 Embarki Fares Tedj Hadj (75.)
Elfmeterschießen: 1:2 Mehmet Kaya, 2:2 David Ronau, 2:3 Embarki Fares Tedj Hadj, 3:3 Simon Sondermann, Ayodele Ojo scheitert an Olbing, 4:3 David Steinkamp, 4:4 Julien Kurowski, Julian Kortstegge scheitert an Fisch , 4:5 Yehor Koniuchenko, 5:5 Finn Olbing, 5:6 Denis Milic, 6:6 Hatime Oulamine, 6:7 Hassan Mohamad, Noah Spangemacher schießt an den rechten Pfosten
Außerdem im Liveticker: Westfalenliga-Absteiger SC Westfalia Herne im Kreispokal im Einsatz.