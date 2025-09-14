Siegen rockt, Gütersloh verliert, Bocholt in der Krise

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 8. Spieltag der Regionalliga West, der am Dienstag und Mittwoch stattfindet. Er setzt auf Siege von Fortuna Köln gegen den 1. FC Bocholt und von Borussia Dortmund U23 gegen den FC Gütersloh. Außerdem feiert Rot-Weiß Oberhausen einen Dreier, das gilt auch für die SSVg Velbert.

Bocholt in der Krise, Wiedenbrück siegreich, BVB knackt Gütersloh

Der 1. FC Bocholt spielte am Mittwoch und Freitag und am Dienstag geht es schon zu Fortuna Köln. Der FCB absolviert also ein Mammutprogramm, während Fortuna Köln mit elf Tagen Pause in das Heimspiel geht - und das auch als Favorit. Die Südstädter können je nach Verlauf des Gütersloh-Spiels in Dortmund Tabellenführer bis Mittwoch werden. Tipp: Bocholt hat sein einem Monat nicht mehr gewonnen und hat müde Beine. Allmählich steckt der FCB in einer Krise, denn Fortuna Köln gewinnt mit 2:0.

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück VfL Bochum VfL Bochum II 19:30 live PUSH

Der SC Wiedenbrück und der VfL Bochum U21 unterlagen in Wuppertal und gegen Köln II, in der Tabelle trennen beide Klubs ein Punkt. Wäre jetzt Saisonende, hätte Wiedenbrück den Klassenerhalt sicher. Tipp: Nach dem Dienstagsspiel hat Wiedenbrück sogar vier Punkte mehr, weil der VfL Bochum U21 in Ostwestfalen mit 1:3 unterliegt. Wiedenbrück kennt die Regionalliga besser und weiß, dass Heimspiele gegen direkte Konkurrenten gewonnen werden müssen.

Borussia Dortmunds U23 empfängt den FC Gütersloh tatsächlich als Außenseiter, denn der Drittliga-Absteiger hat acht Punkte weniger gesammelt als der amtierende Vizemeister. Gütersloh bezwang am Samstag zudem Rödinghausen, der BVB unterlag in Oberhausen. Tipp: Beim BVB platzt der Knoten, weil auch die Kulisse stimmt. Die Bundesliga-Elf spielt in der Champions League bei Juventus Turin, deshalb unterstützt der ein oder andere Zuschauer den Nachwuchs, der gegen Gütersloh eine umkämpfte Partie mit 2:1 gewinnt.

Köln gegen Gladbach um 14 Uhr, Düsseldorf U23 ist abgeklärt

Das Derby zwischen der U21 des 1. FC Köln und der U23 von Borussia Mönchengladbach findet zur zuschauerunfreundlichen Uhrzeit um 14 Uhr statt. Die Geißböcke haben zweimal in Folge gewonnen und sind damit besser in Form als das Top-Team, denn Gladbach unterlag gegen Schalke II erstmals. Tipp: Ein Kassenschlager wird das Derby nicht - ein fußballerischer Leckerbissen ebenfalls nicht. Die Teams teilen sich beim 1:1 die Punkte.