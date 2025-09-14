 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Gütersloh und Bocholt spielen am Dienstag.
Gütersloh und Bocholt spielen am Dienstag. – Foto: Imago Images

Siegen rockt, Gütersloh verliert, Bocholt in der Krise

FuPa tippt den 8. Spieltag der Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen sind nicht zu stoppen, der FC Gütersloh verliert bei Borussia Dortmund U23 und der 1. FC Bocholt steckt nach seiner Niederlage gegen Fortuna Köln in einer handfesten Krise.

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 8. Spieltag der Regionalliga West, der am Dienstag und Mittwoch stattfindet. Er setzt auf Siege von Fortuna Köln gegen den 1. FC Bocholt und von Borussia Dortmund U23 gegen den FC Gütersloh. Außerdem feiert Rot-Weiß Oberhausen einen Dreier, das gilt auch für die SSVg Velbert.

Bocholt in der Krise, Wiedenbrück siegreich, BVB knackt Gütersloh

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
19:30live
Der 1. FC Bocholt spielte am Mittwoch und Freitag und am Dienstag geht es schon zu Fortuna Köln. Der FCB absolviert also ein Mammutprogramm, während Fortuna Köln mit elf Tagen Pause in das Heimspiel geht - und das auch als Favorit. Die Südstädter können je nach Verlauf des Gütersloh-Spiels in Dortmund Tabellenführer bis Mittwoch werden.

Tipp: Bocholt hat sein einem Monat nicht mehr gewonnen und hat müde Beine. Allmählich steckt der FCB in einer Krise, denn Fortuna Köln gewinnt mit 2:0.

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
19:30live
Der SC Wiedenbrück und der VfL Bochum U21 unterlagen in Wuppertal und gegen Köln II, in der Tabelle trennen beide Klubs ein Punkt. Wäre jetzt Saisonende, hätte Wiedenbrück den Klassenerhalt sicher.

Tipp: Nach dem Dienstagsspiel hat Wiedenbrück sogar vier Punkte mehr, weil der VfL Bochum U21 in Ostwestfalen mit 1:3 unterliegt. Wiedenbrück kennt die Regionalliga besser und weiß, dass Heimspiele gegen direkte Konkurrenten gewonnen werden müssen.

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
19:30live
Borussia Dortmunds U23 empfängt den FC Gütersloh tatsächlich als Außenseiter, denn der Drittliga-Absteiger hat acht Punkte weniger gesammelt als der amtierende Vizemeister. Gütersloh bezwang am Samstag zudem Rödinghausen, der BVB unterlag in Oberhausen.

Tipp: Beim BVB platzt der Knoten, weil auch die Kulisse stimmt. Die Bundesliga-Elf spielt in der Champions League bei Juventus Turin, deshalb unterstützt der ein oder andere Zuschauer den Nachwuchs, der gegen Gütersloh eine umkämpfte Partie mit 2:1 gewinnt.

Köln gegen Gladbach um 14 Uhr, Düsseldorf U23 ist abgeklärt

Mi., 17.09.2025, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live
Das Derby zwischen der U21 des 1. FC Köln und der U23 von Borussia Mönchengladbach findet zur zuschauerunfreundlichen Uhrzeit um 14 Uhr statt. Die Geißböcke haben zweimal in Folge gewonnen und sind damit besser in Form als das Top-Team, denn Gladbach unterlag gegen Schalke II erstmals.

Tipp: Ein Kassenschlager wird das Derby nicht - ein fußballerischer Leckerbissen ebenfalls nicht. Die Teams teilen sich beim 1:1 die Punkte.

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
19:30
Der SV Rödinghausen wartet wie einige Teams auf den ersten Sieg vor eigenen Zuschauern, in Gütersloh verlor der SVR, der mittlerweile um den Ligaverbleib kämpfen muss. Fortuna Düsseldorf U23 steht in Tuchfühlung zur Tabellenspitze, bezwang die SSVg Velbert in den Schlussminuten.

Tipp: Geschichte wiederholt sich: Rödinghausen führt lange gegen Düsseldorf, aber die Fortuna jubelt in der Schlussphase zweimal und gewinnt wie schon gegen Velbert mit 2:1.

SSVg Velbert holt ersten Sieg, Tabellenführer marschiert weiter

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
19:30live
Wie Bocholt und Wuppertal hat auch die SSVg Velbert nach der Doppelbelastung müde Beine, der Bonner SC geht ausgeruht in das Duell der Aufsteiger. Die beiden Schlusslichter wollen und müssen gewinnen und können auch den Keller verlassen.

Tipp: Die Bilanz spricht für Velbert, der Tipp auch. Der Meister vom Niederrhein hat den ersten Saisonsieg mehrfach vergeben, aber diesmal platzt beim 1:0 der Knoten.

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
19:30live
Die Sportfreunde Lotte hätten gegen Paderborn II den Sieg benötigt, um oben dranzubleiben, so hat der kommende Gast sechs Punkte weniger als die Sportfreunde Siegen, die das Topspiel in Bocholt siegreich waren.

Tipp: In dieser Form gegen die Sportfreunde Siegen zu tippen, wäre fahrlässig. Thorsten Nehrbauer freut sich über Sieg Nummer sechs, Lotte verliert mit 0:3.

Wuppertal entführt einen Punkt, RWO schlägt Schalke II

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live
Ist beim Wuppertaler SV der Knoten gepatzt? Mit dem ersten Heimsieg in Rücken geht es gegen das nächste Team aus Ostwestfalen. Auswärts lief es etwas besser, der SC Paderborn II hat allerdings schon zwei Heimspiele gewonnen.

Tipp: Paderborn ist eine Wundertüte, hier wird sicherlich die Tagesform entscheiden. Beide Mannschaften bieten in diesem Match etwas an und teilen sich beim 2:2 die Punkte.

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30
Der FC Schalke 04 U23 hat stark gespielt, Gladbach II verdient geschlagen und ist zuhause ungeschlagen. Es spricht wenig gegen den Knappen-Nachwuchs, der Rot-Weiß Oberhausen empfängt. RWO knackte Dortmund und muss zeigen, dass Konstanz in die Leistungen reinkommt.

Tipp: RWO ist sich seiner Mission bewusst und rennt gegen Schalke II 90 Minuten an. Zwei späte Konter sichern einen 2:0-Erfolg im Parkstadion für Oberhausen.

