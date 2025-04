Siegen im Schneckentempo - Ennepetal gelingt Befreiungsschlag

Spitzenreiter VfL Bochum II hatte spielfrei und durfte sich über das Remis von Verfolger Sportfreunde Siegen freuen. Die Siegerländer gingen gegen den SV Schermbeck kurz nach der Pause in Führung und kassierten durch einen Distanzschuss den Ausgleich (59.). Nach einem Platzverweis in der 71. Spielminute retteten die Sportfreunde einen Punkt und bleiben trotz des "Oster-Schneckentempos" mit nur zwei Zählern aus zwei Partien klar auf Kurs Regionalliga. Seit 21 Ligapartien sind die Sportfreunde Siegen ungeschlagen.

SFS-Coach Thorsten Nehrbauer war insbesondere mit der Schiedsrichter-Leistung nicht einverstanden: "Eigentlich bin ich nicht der Typ und halte mich zurück, heute müssen wir aber auch mal über die Schiedsrichterleistung sprechen. Derrick (Kyere) wird allein in den ersten zehn Minuten drei, vier Mal gefällt, ohne dass es eine Karte gibt. Ich weiß nicht, wie er getreten werden muss, dass das passiert. Auf der anderen Seite sieht Riku (Nabesaka) für sein erstes leichtes Vergehen sofort Gelb. Wir hätten uns eine bessere Linie gewünscht. Wir haben in der ersten Hälfte hinten nichts weiter anbrennen lassen, hatten aber nach vorne selbst nur wenig Durchschlag. Es fehlt da bei unserem Pensum auch ein wenig an der nötigen Frische. Die erste Viertelstunde nach der Pause war dann tip-top, wir haben jeden Ball gewonnen und gehen verdient in Führung. Es folgte dann ein blöder Eckball, den sie gut ausspielen. Da hat unsere Zuordnung nicht gestimmt. Danach haben wir durch Flo Mayer noch die große Gelegenheit. Spielentscheidend war aber eher die Gelb-Rote Karte gegen Shaibou, weil die erste Gelbe Karte ein Witz gewesen ist. Das hat sogar der Gegner eingeräumt. Hinten raus hat uns ein wenig die Power gefehlt, deswegen müssen wir mit dem Unentschieden leben. Wir werden unsere Wunden lecken."

Der einzige Konkurrent SV Westfalia Rhnyern verlor bei der SG Finnentrop/Bamenohl überraschend mit 0:1 und kommt immer weniger für den Aufstieg in Frage, obwohl in zwei ausstehenden direkten Duellen mit Siegen vermeintlich noch Druck aufgebaut werden könnte. Ausgerechnet der künftige Rhyneraner Johannes Thiemann war der "Unterschiedsspieler", der den Siegtreffer für die Sauerländer schoss. „Rhynern kann sich auf einen richtig guten Neuzugang freuen. Er hat in diesem Spiel den Unterschied ausgemacht", so Rhynerns scheidender Coach Alex Bruchhage, der Thiemann früher beim SC Neheim trainiert hat.