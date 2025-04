Siegen gewinnt nach Rückstand - ASC 09 und Rheine mit Kantersiegen

Nach der etwas überraschenden 0:1-Niederlage von Verfolger SV Westfalia Rhynern am Freitagabend gegen RW Ahlen gewannen die Sportfreunde Siegen am Sonntagnachmittag nach einem frühen Rückstand beim TuS Ennepetal mit 3:1 und bauten die Führung bei einer weniger absolvierten Partie auf zehn Punkte aus. Der SC Verl II, der bei einem Aufstieg der 1. Mannschaft in die 2. Bundesliga einzig noch aufstiegsberechtigt wäre, kam gegen die SG Finnentrop/Bamenohl nicht über ein torloses Remis hinaus und rutschte auf Platz 5 ab.u