Siegen fährt schmeichelhaften Auswärtssieg gegen zehn Bocholter ein

Auch so tritt manchmal ein Tabellenführer auf: Die Sportfreunde Siegen investierten trotz Überzahl nur wenig in die Offensive, nutzten die wenigen Chancen schließlich für eine 2:0 (0:0)-Sieg, wodurch der Aufsteiger die Tabellenführung weiter zementiert.

Man hätte meine können, dass die erste Chance nun das Ruder zugunsten des FCB herumreißt, doch zunächst mussten die Schwatten einen großen Rückschlag hinnehmen. Dawyn-Paul Donner war im Laufduell mit Siegens Kapitän Arif Güclü einen Schritt zu langsam und rang diesen etwas über 20 Meter vor dem eigenen Tor nieder – der Platzverweis war eigentlich unstrittig, auch wenn die Fans des FCB Schiedsrichter Jonah Besong nach dieser Szene auf dem Kieker hatten.

Die Anfangsphase verbrachten die beiden Teams in großen Teil zwischen den beiden Strafräumen. Wesentlich viel wurde in dieser Phase nicht riskiert, weshalb es auch knapp 20 Minuten bis zur ersten ordentlichen Tormöglichkeit brauchte. Nicolas Hirschberger steckte durch auf Arnold Budimbu. Sein Abschluss prallte vom herauseilenden Justin Opelt wieder zurück auf seinen Körper und von dort trudelte die Kugel am Tor vorbei (20.).

Bocholt in Unterzahl die bessere Mannschaft

Es sprach zunächst alles für die Krönchenstädter, die nun in Überzahl ihr Ballbesitzspiel hätten aufziehen können, doch der FCB sah es nicht ein, sich vor den Gästen zu verkriechen und hielt weiter dagegen. Der kurz zuvor eingewechselte Cedric Euschen feuerte einen Warnschuss aus der Distanz knapp am Tor vorbei (40.), macht es dann auch kurz vor Halbzeitpfiff gegen Jubes Ticha zunächst mustergültig, nahm einen langen Ball in den Strafraum gut runter und verschaffte sich etwas Raum, doch der Innenverteidiger kam mit dem langen Bein rechtzeitig zurück und verhinderte den potenziellen Einschlag (45.+3).

Auch nach dem Seitenwechsel agierte Bocholt nicht wie eine Mannschaft, die nur auf defensive Kompaktheit bedacht war, ließ sich dann aber mit einer Unachtsamkeit überrumpeln. Nach einer Flanke von der linken Seite gewann Dustin Willms das Duell mit Maximilian Adamski in der Mitte und musste von dort nur noch ins Eck verwandeln (51.).

Der Führungstreffer brachte Siegen aber nicht wirklich Aufwind, vielmehr zog sich die Mannschaft von Thorsten Neubauer in der Folge noch weiter in die eigene Hälfte zurück und hatte Glück, dass die Bocholter ihrerseits die Antwort liegen ließen. Nach feinem Steilpass von Stipe Batarilo war erneut Euschen auf und davon und überwand Ospelt mit einem Chipp, doch der Ball landete nur am Querbalken statt hinter der Torlinie (64.). Auch nach einer scharfen Hereingabe von Aaron Bayakala (68.) brannte es lichterloh im Strafraum der Gäste, doch der Treffer wollte nicht fallen.

Es spielte überraschenderweise wirklich nur noch Bocholt in Unterzahl. Und immer war wieder war Euschen beteiligt. Zunächst verzog seinen Versuch aus exzellenter Freistoßposition (70.), konnte daraufhin nach einem Abschluss von Batarilo, nicht genug Druck hinter die Kugel für den Nachschuss aufbringen (83.). Es kam, wie es nach der altbekannten Fußballwahrheit kommen musste. Die Siegener wagten sich mal wieder in den gegnerischen Strafraum und schlugen eiskalt zu. Die Ballverarbeitung von Derrick Kyere war in dieser Situation herausragend, mit seinem Abschluss ins lange Eck ließ er Keeper Lucas Fox keine Abwehrmöglichkeit (84.). Danach war dann auch die Luft raus. Insgesamt zieht Siegen im Tableau für den Moment etwas davon, während Bocholt auf die Spitzenplätze abreißen lassen muss.