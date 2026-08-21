 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Siegen am Freitag schon unter Zugzwang, Gütersloh mit viel Rückenwind

Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen hoffen den Fehlstart unter neuer Führung zu beenden. Der FC Gütersloh will seine perfekte Bilanz gegen einen Aufsteiger ausbauen.

von Markus Becker · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Bader

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Regionalliga West
Schalke 04 II
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Borussia MG II
1. FC Köln II

Nach einem Saisonauftakt zum Vergessen laufen die Sportfreunde Siegen schon frühzeitig Gefahr, die eigentlich angepeilten Tabellengefilden aus den Augen zu verlieren. Mit dem Trainerwechsel auf Volkan Utuc soll nun auch der erste Saisonsieg eingefahren werden. Die mit sechs Punkten aus den ersten drei Saisonspielen gestartete U23 von Borussia Mönchengladbach dürfte sich als hartnäckiger Kontrahent erweisen.

Auch Aufsteiger SG Wattenscheid hofft am Freitag auf ein erstes Erfolgserlebnis und versucht dies gegen den FC Schalke 04 II einzufahren.

Am Samstag ist Primus FC Gütersloh an der Reihe. Die Ostwestfalen wollen ihre makellose Bilanz auch gegen Aufsteiger SV Bergisch Gladbach fortsetzen. Der VfB Hilden konnte als Neuling schon für so manche Überraschung sorgen und wird den Rückenwind auch zum Auswärtsspiel gegen den SC Wiedenbrück mitnehmen wollen. Der 1. FC Bocholt hofft nach einem turbulenten Saisonstart mit einem weiteren Sieg gegen den SV Rödinghausen mal in Fahrt zu kommen.

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Liveticker: Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II

Heute, 19:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
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Borussia Mönchengladbach
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19:00live

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Liveticker: SG Wattenscheid - FC Schalke 04 II

Heute, 19:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
19:00live

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Liveticker: FC Gütersloh - SV Bergisch Gladbach

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
14:00

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Liveticker: Borussia Dortmund II - Westfalia Rhynern

Mi., 16.09.2026, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund
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Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
19:30

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Liveticker: SC Wiedenbrück - VfB Hilden

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
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Liveticker: 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
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SV Rödinghausen
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Liveticker: RW Oberhausen - 1. FC Köln II

Morgen, 14:00 Uhr
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RW OberhausenRW Oberhausen
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

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Liveticker: Sportfreunde Lotte- VfL Bochum II

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00

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Liveticker: SC Paderborn II - Bonner SC

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

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So geht es am kommenden Spieltag weiter


5. Spieltag
28.08.26 Bonner SC - VfL Bochum II
28.08.26 Westfalia Rhynern - FC Gütersloh
28.08.26 SV Rödinghausen - Sportfreunde Siegen
29.08.26 FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück
29.08.26 VfB 03 Hilden - Borussia Dortmund II
29.08.26 SV Bergisch Gladbach 09 - RW Oberhausen
29.08.26 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte
29.08.26 SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
29.08.26 Borussia Mönchengladbach II - SG Wattenscheid 09

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