Siegen am Freitag schon unter Zugzwang, Gütersloh mit viel Rückenwind

Nach einem Saisonauftakt zum Vergessen laufen die Sportfreunde Siegen schon frühzeitig Gefahr, die eigentlich angepeilten Tabellengefilden aus den Augen zu verlieren. Mit dem Trainerwechsel auf Volkan Utuc soll nun auch der erste Saisonsieg eingefahren werden. Die mit sechs Punkten aus den ersten drei Saisonspielen gestartete U23 von Borussia Mönchengladbach dürfte sich als hartnäckiger Kontrahent erweisen.
Auch Aufsteiger SG Wattenscheid hofft am Freitag auf ein erstes Erfolgserlebnis und versucht dies gegen den FC Schalke 04 II einzufahren.
Am Samstag ist Primus FC Gütersloh an der Reihe. Die Ostwestfalen wollen ihre makellose Bilanz auch gegen Aufsteiger SV Bergisch Gladbach fortsetzen. Der VfB Hilden konnte als Neuling schon für so manche Überraschung sorgen und wird den Rückenwind auch zum Auswärtsspiel gegen den SC Wiedenbrück mitnehmen wollen. Der 1. FC Bocholt hofft nach einem turbulenten Saisonstart mit einem weiteren Sieg gegen den SV Rödinghausen mal in Fahrt zu kommen.
5. Spieltag
28.08.26 Bonner SC - VfL Bochum II
28.08.26 Westfalia Rhynern - FC Gütersloh
28.08.26 SV Rödinghausen - Sportfreunde Siegen
29.08.26 FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück
29.08.26 VfB 03 Hilden - Borussia Dortmund II
29.08.26 SV Bergisch Gladbach 09 - RW Oberhausen
29.08.26 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte
29.08.26 SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
29.08.26 Borussia Mönchengladbach II - SG Wattenscheid 09
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: