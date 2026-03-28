Siege von Groß'lohe und WFV »schmecken erstaunlich gut«

Kabinenparty in Großschwarzenlohe!

Es ist das Wochenende der absoluten Kellerkinder: Coburg setze am Freitagabend bereits ein Ausrufezeichen gegen Cham. Würzburg (gegen Fortuna Regensburg) und Großschwarzenlohe (gegen Stadeln) holten am Samstag sogar enorm wichtige Siege. Eben jenes Stadeln und Hof sind in der Folge die großen Verlierer im Süden der Tabelle...



Einmal mehr zeigt sich Florian Bauer nach Abpfiff sehr authentisch. "Heute fallen die Worte leichter", fängt der SC-Trainer an, ehe er so richtig emotional wird: "So ein Sieg schmeckt erstaunlich gut." Bewusst hätte man auf die "Bolzplatz-Mentalität" gesetzt, also: So viel Lockerheit wie möglich. Nach dem Rückstand "habe ich nicht bei jedem gespürt, dass er noch dran glaubt. Aber die Jungs waren fleißig wie immer - und auch mutig. Und dann kam es zum Glück anders. Wichtig - auch für die Gerechtigkeit im Fußball."







Die Rechnung ist einfach - und logisch: Zwei Siege in Sechs-Punkte-Spielen ergeben sechs Punkte! Der WFV kann den Coburg-Erfolg der Vorwoche vergolden - mit einem Erfolg über die Fortuna, die im Jahr 2026 weiter auf einen Sieg wartet. Würzburg-Trainer Christian Breunig: "Die ersten 30 Minuten gehen an uns. Eigentlich untypisch für uns, dass wir mehr Ballbesitz hatten. Nach der Pause: Die größte Druckphase von Regensburg. Insgesamt sind wir sehr gut gestanden. Nach dem 2:0 war das Ding durch. Wichtige drei Punkte!"





Für Hof kommt es im Jahr 2026 immer dicker... – Foto: Mario Wiedel







Ein Remis, das bedeutet, dass sich keines der beiden Teams so richtig absetzen kann - Kornburg noch einmal mehr als Gebenbach. DJK-Trainer Dominic Rühl: "Zwei verschenkte Punkte unsererseits. Zur Halbzeit müssen wir 3:0 führen - wir waren dominant, hatten Chancen und haben einen Elfmeter verschossen. Nach der Pause haben wir etwas den Zugriff verloren - Kornburg ist verdient zum Ausgleich gekommen. Leider waren wir nicht in der Lage, den Sieg einzutüten. Dafür sind wir dann bestraft worden."







Die Adler bleiben an den Quecken dran! Dass Neumarkt Spitzenreiter Eltersdorf auf den Fersten bleibt, war jedoch auf hartes Stück Arbeit. "In der ersten Halbzeit war das ein schlechtes Bayernliga-Spiel, weshalb ich in der Pause deutlicher geworden bin", berichtet ASV-Trainer Sven Zurawka. "Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung."





Neumarkt-Keeper Oskar Preil (links) war der Mann des Tages. – Foto: Wolfgang Zink



Auch wenn der Riester-Truppe "etwas die Leichtigkeit gefehlt hat", setzt Weiden seinen positiven Trend fort - im Gegensatz zu Hof, das weiter auf seinen ersten Sieg im Jahr 2026 wartet. "Hof hat uns heute auch läuferisch alles abverlangt", lobt eben jener Michael Riester den Gegner. Der SpVgg-Trainer arbeitet aber auch die Leistung seiner Mannen heraus: "Sehr emotional, was die Mannschaft abreißt!"