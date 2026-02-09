Siege gegen Landesklassisten: Die Testspiele der Verbandsligisten

Gespielt hätten am Wochenende wohl alle Teams aus der Verbandsliga nur zu gerne, um sich für die zweite Saisonhälfte im Oberhaus von Sachsen-Anhalt vorzubereiten. Am Ende waren aber witterungsbedingt nur sechs von ihnen im Einsatz. Sie alle konnten dabei Erfolgserlebnisse sammeln - vier von ihnen gegen Landesklasse-Vertreter.
Nach der Niederlage im ersten Test gegen Landesklasse-Vertreter SV Sennewitz landete der SC Bernburg im zweiten Auftritt der Vorbereitung einen Achtungserfolg. Mit einem 3:3-Remis trennte sich der SCB am Sonnabend von der Oberliga-Elf des FC Einheit Wernigerode. Nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand und Treffern von Carlos Krüger (58., 71.) sowie Nigel Heute (78.) lagen die Bernburger kurz vor dem Ende sogar mit 3:2 in Führung. Schon am Dienstagabend will Maximilian Dentz mit seinem Team erneut testen - dann zu Gast beim Landesligisten VfB Ottersleben.
In der ersten Hauptrunde des Landespokals hatte sich der SV Fortuna Magdeburg im Sommer noch mit 2:5 beim Burger BC geschlagen geben müssen. Ganz anders lief das Duell am Sonnabend am Schöppensteg: Dieses entschieden die Fortunen sehr deutlich mit 6:1 für sich. Dabei trafen fünf verschiedene Akteure für die Magdeburger: Fabian Karow, Phillip Rudolph, Luk Ehrenberg, Elias Fadjinou und Doppelpacker Charlie Schüler.
Erst am 24. Januar hatten sich der SV Blau-Weiß Farnstädt und der VfB Sangerhausen zum Testspiel getroffen. Am Sonnabend kam es zum schnellen Wiedersehen. Die Partie des VfB beim SV Arnstadt in Thüringen musste abgesagt werden - doch der Kunstrasen in Farnstädt war bespielbar. Wie einige Wochen zuvor (4:2) entschied der Verbandsligist auch das zweite Gastspiel beim Landesligisten für sich. Beim 5:2-Erfolg trafen Niklas Kern sowie die Doppelpacker Gustav Gängel und Kevin Schäffner.
Auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis wurde die SG Rot-Weiß Thalheim am Sonnabend fündig. Mit 3:1 setzte sich der Verbandsligist auf dem geräumten, heimischen Kunstrasen gegen den Landesklasse-Vertreter FC Eintracht Köthen durch. Stanislav Lytvyn, Paul Zimmermann und Ihor Hrebeniuk trafen dabei für das Schlusslicht aus dem Oberhaus von Sachsen-Anhalt.
Nach dem Gastspiel beim Regionalligisten BSG Chemie Leipzig am Donnerstag (1:6) stand für den SV Dessau 05 am Samstag ein weiterer Test auf dem Programm. Dieses Mal führte die Reise zum Landesklassisten FC RSK Freyburg - und endete mit einem 5:1-Erfolg für die Elf von Dimitrios Mitsis. Der doppelte Paul Werthmann, Anatoliy Savriy, Darvin Francis Hajowsky und Niklas Mieth trafen.
Im vierten Test der Vorbereitung konnte der SV Westerhausen seinen positiven Trend bestätigen und den vierten Sieg einfahren. Mit 4:2 setzte sich der Verbandsligist am Sonntag bei Landesklasse-Vertreter FC Hettstedt durch. Nach früher Führung durch Edwin Teah und zwischenzeitlichem 1:2-Rückstand drehten Andrej Weickert, Gianluca Coutinho und Adriel Ribeiro die Partie für die Wolfsberg-Elf.