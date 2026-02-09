Siege gegen Landesklassisten: Die Testspiele der Verbandsligisten

– Foto: Andreas Krause

Gespielt hätten am Wochenende wohl alle Teams aus der Verbandsliga nur zu gerne, um sich für die zweite Saisonhälfte im Oberhaus von Sachsen-Anhalt vorzubereiten. Am Ende waren aber witterungsbedingt nur sechs von ihnen im Einsatz. Sie alle konnten dabei Erfolgserlebnisse sammeln - vier von ihnen gegen Landesklasse-Vertreter.

Nach der Niederlage im ersten Test gegen Landesklasse-Vertreter SV Sennewitz landete der SC Bernburg im zweiten Auftritt der Vorbereitung einen Achtungserfolg. Mit einem 3:3-Remis trennte sich der SCB am Sonnabend von der Oberliga-Elf des FC Einheit Wernigerode. Nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand und Treffern von Carlos Krüger (58., 71.) sowie Nigel Heute (78.) lagen die Bernburger kurz vor dem Ende sogar mit 3:2 in Führung. Schon am Dienstagabend will Maximilian Dentz mit seinem Team erneut testen - dann zu Gast beim Landesligisten VfB Ottersleben.

In der ersten Hauptrunde des Landespokals hatte sich der SV Fortuna Magdeburg im Sommer noch mit 2:5 beim Burger BC geschlagen geben müssen. Ganz anders lief das Duell am Sonnabend am Schöppensteg: Dieses entschieden die Fortunen sehr deutlich mit 6:1 für sich. Dabei trafen fünf verschiedene Akteure für die Magdeburger: Fabian Karow, Phillip Rudolph, Luk Ehrenberg, Elias Fadjinou und Doppelpacker Charlie Schüler.

Erst am 24. Januar hatten sich der SV Blau-Weiß Farnstädt und der VfB Sangerhausen zum Testspiel getroffen. Am Sonnabend kam es zum schnellen Wiedersehen. Die Partie des VfB beim SV Arnstadt in Thüringen musste abgesagt werden - doch der Kunstrasen in Farnstädt war bespielbar. Wie einige Wochen zuvor (4:2) entschied der Verbandsligist auch das zweite Gastspiel beim Landesligisten für sich. Beim 5:2-Erfolg trafen Niklas Kern sowie die Doppelpacker Gustav Gängel und Kevin Schäffner.

Auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis wurde die SG Rot-Weiß Thalheim am Sonnabend fündig. Mit 3:1 setzte sich der Verbandsligist auf dem geräumten, heimischen Kunstrasen gegen den Landesklasse-Vertreter FC Eintracht Köthen durch. Stanislav Lytvyn, Paul Zimmermann und Ihor Hrebeniuk trafen dabei für das Schlusslicht aus dem Oberhaus von Sachsen-Anhalt.

Nach dem Gastspiel beim Regionalligisten BSG Chemie Leipzig am Donnerstag (1:6) stand für den SV Dessau 05 am Samstag ein weiterer Test auf dem Programm. Dieses Mal führte die Reise zum Landesklassisten FC RSK Freyburg - und endete mit einem 5:1-Erfolg für die Elf von Dimitrios Mitsis. Der doppelte Paul Werthmann, Anatoliy Savriy, Darvin Francis Hajowsky und Niklas Mieth trafen.