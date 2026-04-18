Siege für SC Condor, HSV Barmbek-Uhlenhorst und FC Voran Ohe

Der Freitagabend in der Landesliga Hansa hat klare Verhältnisse geschaffen - zumindest auf dem Platz. Während der SC Condor Hamburg und der HSV Barmbek-Uhlenhorst mit deutlichen Siegen auf sich aufmerksam machten, festigte auch der FC Voran Ohe seine Position im oberen Tabellendrittel. Die Ergebnisse unterstreichen die aktuelle Form der Teams hinter Spitzenreiter Concordia Hamburg, der zunehmend unter Druck gerät.
Für Concordia führt der Weg zum SC Vier- und Marschlande, das dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch die Formkurve spricht nicht eindeutig für den Spitzenreiter. Parallel steht der Bramfelder SV vor einer schweren Aufgabe beim Rahlstedter SC, der sich aktuell auf einem hohen Niveau stabilisiert hat und mit 37 Punkten weiter nach oben schielen kann.
Im oberen Drittel bietet sich dem SC Condor Hamburg die große Chance, den Druck auf die Konkurrenz weiter zu erhöhen. Gegen Schlusslicht Ahrensburger TSV ist alles andere als ein Sieg kaum vorstellbar. Gleichzeitig will der SV Altengamme im Heimspiel gegen den Barsbütteler SV seine Position festigen und den Abstand nach vorne verkürzen.
Ein echtes Ausrufezeichen setzte der HSV Barmbek-Uhlenhorst im Duell mit dem ASV Hamburg. Bereits vor der Pause brachte Ryota Endo sein Team in Führung (22.), ehe nach dem Seitenwechsel Nikolaos Christodoulos mit einem Doppelpack (51., 54.) früh für klare Verhältnisse sorgte. In der Folge schraubten erneut Endo (66.), Makoto Ayano (79.) und Bento Waldheim (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit nun 40 Punkten rückt Barmbek näher an die oberen Plätze heran, während der ASV bei 29 Punkten stehen bleibt und defensiv Schwierigkeiten offenbarte.
Der FC Voran Ohe hat seine gute Position gefestigt und den VfL Lohbrügge mit 3:1 bezwungen. Timo Bressel brachte die Gastgeber früh in Führung (12.) und legte wenig später nach Vorarbeit von Darijo Jerome Kramer das dritte Tor nach (36.), nachdem Kramer selbst zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht hatte (20.). Der Anschlusstreffer von Owusu Kofii Manu (41.) kam für Lohbrügge zu spät, um die Partie noch einmal zu drehen. Ohe verbessert sich auf 42 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.
Der SC Condor Hamburg hat seine aktuell starke Form eindrucksvoll bestätigt und den Ahrensburger TSV deutlich mit 7:0 geschlagen. Finn Kruse eröffnete den Torreigen (12.), ehe Edwin James Satzer per Foulelfmeter (55.) erhöhte. Innerhalb weniger Minuten sorgten Tom Luka Steenbuck (59.) und Felix Badu Wireko (62.) für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubten Tarek Abdalla (75., Foulelfmeter), Timo Georg Adomat (87.) und Dario Streubier (89.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Nach der Roten Karte gegen David Strbac (45.) spielte Condor die Überzahl konsequent aus. Mit nun 47 Punkten festigt das Team Rang drei und bleibt erster Verfolger des Spitzenduos.
28. Spieltag
Fr., 24.04.26 18:30 Uhr Hamm United FC - SV Altengamme
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Vier- und Marschlande
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - USC Paloma II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - FC Voran Ohe
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Sport-Club Eilbek
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Condor Hamburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Rahlstedter SC
29. Spieltag
Do., 30.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - Hamm United FC
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - VfL Lohbrügge
Sa., 02.05.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Oststeinbeker SV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - USC Paloma II
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Ahrensburger TSV
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - Bramfelder SV
So., 03.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Concordia Hamburg
So., 03.05.26 13:00 Uhr SC Condor Hamburg - Barsbütteler SV
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