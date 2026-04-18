Siege für SC Condor, HSV Barmbek-Uhlenhorst und FC Voran Ohe Landesliga Hansa: HSV Barmbek-Uhlenhorst schlägt ASV Hamburg 6:0, SC Condor Hamburg feiert 7:0-Kantersieg, FC Voran Ohe besiegt VfL Lohbrügge klar. von red · Heute, 00:01 Uhr · 0 Leser

Archivbild: BU jubelt. – Foto: Robert Kruber

Der Freitagabend in der Landesliga Hansa hat klare Verhältnisse geschaffen - zumindest auf dem Platz. Während der SC Condor Hamburg und der HSV Barmbek-Uhlenhorst mit deutlichen Siegen auf sich aufmerksam machten, festigte auch der FC Voran Ohe seine Position im oberen Tabellendrittel. Die Ergebnisse unterstreichen die aktuelle Form der Teams hinter Spitzenreiter Concordia Hamburg, der zunehmend unter Druck gerät.

Mehrere Teams wollen Schritte machen Auch im Mittelfeld verspricht der Spieltag Spannung. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst trifft auf den formstarken ASV Hamburg, der sich zuletzt deutlich stabilisiert hat. Zudem empfängt der FC Voran Ohe den VfL Lohbrügge, wobei beide Teams zuletzt nicht konstant punkten konnten und den Anschluss an die oberen Plätze halten müssen. Im Tabellenkeller stehen ebenfalls richtungsweisende Duelle an. Der Sport-Club Eilbek trifft auf den formschwachen Oststeinbeker SV, während USC Paloma II gegen den Hamm United FC antritt. Gerade Hamm zeigt in der Formkurve leichte Verbesserungen und könnte im direkten Duell wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Die Formtabelle macht deutlich: Während Teams wie SC Condor Hamburg, SV Altengamme und Rahlstedter SC aktuell im Aufwind sind, gerät Concordia Hamburg zunehmend unter Druck. Der 26. Spieltag könnte daher entscheidend dafür sein, ob das Titelrennen noch einmal richtig Fahrt aufnimmt. ________________ Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der HSV Barmbek-Uhlenhorst im Duell mit dem ASV Hamburg. Bereits vor der Pause brachte Ryota Endo sein Team in Führung (22.), ehe nach dem Seitenwechsel Nikolaos Christodoulos mit einem Doppelpack (51., 54.) früh für klare Verhältnisse sorgte. In der Folge schraubten erneut Endo (66.), Makoto Ayano (79.) und Bento Waldheim (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit nun 40 Punkten rückt Barmbek näher an die oberen Plätze heran, während der ASV bei 29 Punkten stehen bleibt und defensiv Schwierigkeiten offenbarte.

Der FC Voran Ohe hat seine gute Position gefestigt und den VfL Lohbrügge mit 3:1 bezwungen. Timo Bressel brachte die Gastgeber früh in Führung (12.) und legte wenig später nach Vorarbeit von Darijo Jerome Kramer das dritte Tor nach (36.), nachdem Kramer selbst zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht hatte (20.). Der Anschlusstreffer von Owusu Kofii Manu (41.) kam für Lohbrügge zu spät, um die Partie noch einmal zu drehen. Ohe verbessert sich auf 42 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Der SC Condor Hamburg hat seine aktuell starke Form eindrucksvoll bestätigt und den Ahrensburger TSV deutlich mit 7:0 geschlagen. Finn Kruse eröffnete den Torreigen (12.), ehe Edwin James Satzer per Foulelfmeter (55.) erhöhte. Innerhalb weniger Minuten sorgten Tom Luka Steenbuck (59.) und Felix Badu Wireko (62.) für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubten Tarek Abdalla (75., Foulelfmeter), Timo Georg Adomat (87.) und Dario Streubier (89.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Nach der Roten Karte gegen David Strbac (45.) spielte Condor die Überzahl konsequent aus. Mit nun 47 Punkten festigt das Team Rang drei und bleibt erster Verfolger des Spitzenduos. ________________ Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

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