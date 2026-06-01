Siege für Laxten, Freren und Spelle am Bezirksliga-Sonntag

Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 hatte aus emsländischer Sicht einiges zu bieten: Olympia Laxten sicherte sich mit einem 2:1 gegen Schwefingen den nächsten wichtigen Heimsieg, die SG Freren behauptete durch ein 3:1 gegen Concordia Emsbüren Rang vier und die U23 des SC Spelle-Venhaus ließ Salzbergen beim 4:0 keine Chance. Während einige Teams noch um Platzierungen kämpften, durfte Alemannia Salzbergen trotz der Niederlage bereits den sicheren Klassenerhalt feiern.

Der SV Olympia Laxten hat sich am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 mit 2:1 gegen die SF Schwefingen durchgesetzt und damit in der Tabelle auf Rang elf verbessert.

Im zweiten Durchgang blieb die Partie lange offen, ehe Marvin Schmökel in der 74. Minute die Entscheidung zugunsten der Gastgeber erzielte. Für Schmökel war es bereits der 14. Treffer der laufenden Saison.

Die Gäste aus Schwefingen erwischten zunächst den besseren Start. Konstantin Burs brachte die Vehring-Elf in der 17. Minute mit seinem 14. Saisontor in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später glich Stefan Treise zum 1:1 aus und stellte den Spielstand noch vor der Pause wieder auf Anfang.

Durch den Heimsieg klettert Olympia Laxten auf Platz elf der Tabelle. Schwefingen rutscht nach der Auswärtsniederlage auf Rang acht ab.

Zum Saisonabschluss reist Laxten zum Derby nach Altenlingen. Die SF Schwefingen empfangen am Freitag den SV Bad Bentheim.

Die SG Freren hat sich am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 mit 3:1 gegen den SV Concordia Emsbüren durchgesetzt und damit Rang vier gefestigt. Matchwinner war Christoph Ahrens, der mit einem Doppelpack den Unterschied machte.

Freren erwischte den besseren Start und ging bereits in der 6. Minute durch Ahrens früh in Führung. Nach einer torarmen ersten Halbzeit kam Emsbüren deutlich aktiver aus der Kabine und belohnte sich schnell: Nico Seltier traf kurz nach Wiederbeginn zum 1:1-Ausgleich und erzielte damit seinen siebten Saisontreffer.

Die Partie blieb anschließend offen, ehe Patrick Stegemann die Gastgeber in der 70. Minute erneut in Front brachte. Concordia versuchte noch einmal zu reagieren, doch Freren setzte in der Schlussphase den entscheidenden Treffer. Ahrens schnürte in der 83. Minute mit seinem zehnten Saisontor den Doppelpack und sorgte für die Entscheidung.

Durch den Heimsieg bleibt die SG Freren einen Spieltag vor Saisonende Tabellenvierter und gastiert zum Abschluss bei der Weißen Elf Nordhorn. Der SV Concordia Emsbüren rutscht nach der Niederlage auf Rang neun ab und empfängt am letzten Spieltag Sparta Werlte.