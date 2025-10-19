Siege für Homberg & Schonnebeck, Dingden holt ein 4:0 in Sonsbeck

Oberliga Niederrhein, Spieltag 10: Der VfB Homberg ist der erste Verfolger von Ratingen 04/19. Die SpVg Schonnebeck gewinnt das Topspiel bei Sportfreunde Baumberg. Hohe Niederlage für den SV Sonsbeck gegen Blau-Weiß Dingden. Der TSV Meerbusch schlägt SC St. Tönis spät, der ETB SW Essen gewinnt das Essen-Derby.

KFC Uerdingen – 1. FC Monheim 5:2

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (77. Malcom Scheibner), Yasin-Cemal Kaya (69. Adam Tolba), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (69. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha (74. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck (74. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr

1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider (24. Louis Polakowicz), Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov (31. Florian Breuer), Tim Galleski, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir (74. Aleksandar Bojkovski), Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Leonard Bajraktari - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 1056

Tore: 1:0 Etienne-Noel Reck (13.), 2:0 Etienne-Noel Reck (40.), 3:0 Yasin-Cemal Kaya (45.), 4:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (72.), 5:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (76.), 5:1 Enno Lang (80.), 5:2 Tim Galleski (85.)

Heimdebakel für Sonsbeck

Das kommt überraschend - vor allem in der Höhe: Aufsteiger Blau-Weiß Dingden gewinnt mit 4:0 beim SV Sonsbeck. Der Doppelpack von Kevin Juch brachte die Gäste auf die Siegerstraße, damit musste der SVS seiner Personalnot Tribut zollen. Sonsbeck verliert zum dritten Mal in Folge in der Liga, wohingegen Dingden einen wichtigen Erfolg feiert und Keller der Liga verlässt. ________________ Schonnebeck schließt nach oben auf

Qualitativ und tabellarisch war ein Topspiel zu erwarten und in der Tat ließen sich Baumberg nicht viel Zeit für die ersten Highlights. Lennon Jung brachte die Schwalben schon nach weniger als einer Zeigerumdrehung in Führung. Timo Hölscher fand wenig Später die Antwort zugunsten der SFB (7.). Beide Teams hätten sich mit einem Dreier weiter in der Spitzengruppe behaupten können. Letztlich gelang dies Schonnebeck, das die erneute Führung von Niko Bosnjak (45.) nicht mehr aus der Hand gab. ________________ Jüchen siegt - und das deutlich

Ein rabenschwarzer Nachmittag für den 1. FC Kleve endete nicht nur in einer 0:4-Schlappe beim VfL Jüchen-Garzweiler, der eine Torexplosion feiert. Zwei Gelb-Rote Karten gegen Niklas Klein-Wiele und Frederik Meurs schwächen das Schlusslicht der Liga im Heimspiel gegen Baumberg enorm. Heimtrainer Daniel Klinger wird sich vor allem darüber freuen, dass mit Nils Friebe und Yuta Inoue gleich zwei Stürmer getroffen haben, der Aufsteiger springt auf Rang vier. ________________ Kamiyamas goldener Treffer verschafft Meerbusch Luft nach unten

In der ersten Hälfte gingen beide Teams größtenteils einen Nichtangriffspakt ein, es passierte nicht wirklich viel. Erste im zweiten Durchgang gab es Grund zum Jubeln. Reo Kamiyama versetzte St. Tönis mit seinem dritten Saisontor die kalte Dusche (64.). In der Folge hatte Tyler Nkamanyi die postwendende Antwort auf dem Fuß, doch scheiterte (65.). Beide Seiten kamen in der Schlussphase noch zu ihren Chancen, letztlich blieb es jedoch beim einzigen Treffer, wodurch Meerbusch im Tableau auch an St. Tönis vorbeizieht. ________________ Homberg macht zur Pause alles klar

Schon zur Pause war die Niederlage der Holzheimer SG beim VfB Homberg besiegelt, denn tief in der Nachspielzeit erzielte Marcio Blank bereits das 3:0 für die Hausherren. Jochen Schneider erzielte nach einer guten Stunde zwar das 1:3, doch in der Schlussphase traf Johann Noubissi Noukumo zum dritten Mal als Joker in dieser Saison und machte alles klar. Der VfB Homberg ist erster Verfolger von Ratingen 04/19 und hat vier Punkte weniger als die Nummer eins der Liga. ________________ ETB ringt Frintrop in der Nachspielzeit nieder

Auch ohne einen neuen Übungsleiter findet der ETB zurück in die Erfolgsspur, bewies im Lokalduell mit Aufsteiger Frintrop auch schlichtweg den längeren Atem. Nach Vorarbeit von Lukas Korytowski brachte Maurice Haar die Hausherren spät in Führung (87.), in der Nachspielzeit machte Sanjin Vrebac schließlich den Deckel drauf (90.+2)

________________ Achtbare Leistung von Büderich

Der FC Büderich sorgt mal wieder für ein Ausrufezeichen in einem Heimspiel, denn der VfB 03 Hilden unterlag mit 2:4. Giovanni Nkowa (27.), Venhar Ismailji (30.), Kaies Alaisame (56.) und Daud Gergery (67.) jubelten für den FCB, der den VfB Hilden in der Tabelle überholt hat und nun Siebter ist.

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag

Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich

Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen

Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen

Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst

So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck

So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG

