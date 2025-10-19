 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Homberg darf jubeln.
Homberg darf jubeln. – Foto: Ulrich Laakmann

Siege für Homberg & Schonnebeck, Dingden holt ein 4:0 in Sonsbeck

Oberliga Niederrhein: Der VfB Homberg ist der erste Verfolger von Ratingen 04/19. Die SpVg Schonnebeck gewinnt das Topspiel bei Sportfreunde Baumberg. Hohe Niederlage für den SV Sonsbeck gegen Blau-Weiß Dingden. Der TSV Meerbusch schlägt SC St. Tönis spät, der ETB SW Essen gewinnt das Essen-Derby.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Oberliga Niederrhein, Spieltag 10: Der VfB Homberg ist der erste Verfolger von Ratingen 04/19. Die SpVg Schonnebeck gewinnt das Topspiel bei Sportfreunde Baumberg. Hohe Niederlage für den SV Sonsbeck gegen Blau-Weiß Dingden. Der TSV Meerbusch schlägt SC St. Tönis spät, der ETB SW Essen gewinnt das Essen-Derby.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

Eindrucksvolles Ratingen

Gestern, 15:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
6
Abpfiff
Klatsche für den SV Biemenhorst: Der Tabellenführer Ratingen 04/19 trifft gleich sechsmal, wie hier nachzulesen ist.

SV Biemenhorst – Ratingen 04/19 1:6
SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers (79. Berkant Gebes), Luca Ridder (66. Jan Weibring), Pascal Spallek, Chong Johnny Lu, Niklas Ridder, Luca Puhe, Sohail Nadi (69. Giuseppe Mirason Geukes), Jannis Schmitz (79. Iker Prudencio), Joshua Müller, Taric Boland (66. Lendi Jashanica) - Trainer: Daniel Beine
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (62. Armin Deljkovic), Clinton Asare (77. Edin Hadzibajramovic), Rinor Rexha (77. Phil Spillmann), Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz (69. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (69. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 312
Tore: 0:1 Sven Kreyer (30.), 0:2 Emre Demircan (32.), 0:3 Sven Kreyer (40.), 0:4 Edin Hadzibajramovic (80.), 0:5 Georgios Touloupis (84.), 1:5 Iker Prudencio (85.), 1:6 Almedin Gusic (90.)

________________

KFC Uerdingen schlägt Monheim klar

Gestern, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
5
2
+Video
Obwohl der 1. FC Monheim in der Schlussphase doppelt in der Grotenburg jubelte, gewann der KFC Uerdingen deutlich - mehr hier!

KFC Uerdingen – 1. FC Monheim 5:2
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (77. Malcom Scheibner), Yasin-Cemal Kaya (69. Adam Tolba), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (69. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha (74. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck (74. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider (24. Louis Polakowicz), Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov (31. Florian Breuer), Tim Galleski, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir (74. Aleksandar Bojkovski), Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Leonard Bajraktari - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 1056
Tore: 1:0 Etienne-Noel Reck (13.), 2:0 Etienne-Noel Reck (40.), 3:0 Yasin-Cemal Kaya (45.), 4:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (72.), 5:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (76.), 5:1 Enno Lang (80.), 5:2 Tim Galleski (85.)

________________

Heimdebakel für Sonsbeck

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
4
Abpfiff
Das kommt überraschend - vor allem in der Höhe: Aufsteiger Blau-Weiß Dingden gewinnt mit 4:0 beim SV Sonsbeck. Der Doppelpack von Kevin Juch brachte die Gäste auf die Siegerstraße, damit musste der SVS seiner Personalnot Tribut zollen. Sonsbeck verliert zum dritten Mal in Folge in der Liga, wohingegen Dingden einen wichtigen Erfolg feiert und Keller der Liga verlässt.

________________

Schonnebeck schließt nach oben auf

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
1
2
Abpfiff
Qualitativ und tabellarisch war ein Topspiel zu erwarten und in der Tat ließen sich Baumberg nicht viel Zeit für die ersten Highlights. Lennon Jung brachte die Schwalben schon nach weniger als einer Zeigerumdrehung in Führung. Timo Hölscher fand wenig Später die Antwort zugunsten der SFB (7.). Beide Teams hätten sich mit einem Dreier weiter in der Spitzengruppe behaupten können. Letztlich gelang dies Schonnebeck, das die erneute Führung von Niko Bosnjak (45.) nicht mehr aus der Hand gab.

________________

Jüchen siegt - und das deutlich

Heute, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
4
0
Abpfiff
Ein rabenschwarzer Nachmittag für den 1. FC Kleve endete nicht nur in einer 0:4-Schlappe beim VfL Jüchen-Garzweiler, der eine Torexplosion feiert. Zwei Gelb-Rote Karten gegen Niklas Klein-Wiele und Frederik Meurs schwächen das Schlusslicht der Liga im Heimspiel gegen Baumberg enorm. Heimtrainer Daniel Klinger wird sich vor allem darüber freuen, dass mit Nils Friebe und Yuta Inoue gleich zwei Stürmer getroffen haben, der Aufsteiger springt auf Rang vier.

________________

Kamiyamas goldener Treffer verschafft Meerbusch Luft nach unten

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
0
Abpfiff
In der ersten Hälfte gingen beide Teams größtenteils einen Nichtangriffspakt ein, es passierte nicht wirklich viel. Erste im zweiten Durchgang gab es Grund zum Jubeln. Reo Kamiyama versetzte St. Tönis mit seinem dritten Saisontor die kalte Dusche (64.). In der Folge hatte Tyler Nkamanyi die postwendende Antwort auf dem Fuß, doch scheiterte (65.). Beide Seiten kamen in der Schlussphase noch zu ihren Chancen, letztlich blieb es jedoch beim einzigen Treffer, wodurch Meerbusch im Tableau auch an St. Tönis vorbeizieht.

________________

Homberg macht zur Pause alles klar

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
4
1
Abpfiff
Schon zur Pause war die Niederlage der Holzheimer SG beim VfB Homberg besiegelt, denn tief in der Nachspielzeit erzielte Marcio Blank bereits das 3:0 für die Hausherren. Jochen Schneider erzielte nach einer guten Stunde zwar das 1:3, doch in der Schlussphase traf Johann Noubissi Noukumo zum dritten Mal als Joker in dieser Saison und machte alles klar. Der VfB Homberg ist erster Verfolger von Ratingen 04/19 und hat vier Punkte weniger als die Nummer eins der Liga.

________________

ETB ringt Frintrop in der Nachspielzeit nieder

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
2
0
Abpfiff

________________

Achtbare Leistung von Büderich

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
4
2
Abpfiff
+Video
Der FC Büderich sorgt mal wieder für ein Ausrufezeichen in einem Heimspiel, denn der VfB 03 Hilden unterlag mit 2:4. Giovanni Nkowa (27.), Venhar Ismailji (30.), Kaies Alaisame (56.) und Daud Gergery (67.) jubelten für den FCB, der den VfB Hilden in der Tabelle überholt hat und nun Siebter ist.

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst
So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 019.10.2025, 17:30 Uhr
André NückelAutor