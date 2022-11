Siege für die Zürcher Teams - Winterthur zieht durch Frauen 1. Liga Gruppe 2 - 9. Spieltag

Erfolgreiches Wochenende für die Zürcher Teams. Der FC Wädenswil gewinnt beim Tabellenschlusslicht FC Appenzell mit 7:3. Dies obwohl die Gastgeberinnen aus dem Appenzell zur Halbzeit noch mit 2:1 und bis zur 73. Minute noch mit 3:2 führten. Dann brechen jedoch die Dämme und innert 12 Minuten treffen die Frauen vom Zürisee gleich 5 Mal. Wichtiger Sieg auch für die Blue Stars. Sie gewinnen beim Aufsteiger aus dem Kanton Graubünden Thusis-Cazis mit 2:1. Mara Locati und Selina Weber treffen zur 2:0 Halbzeitführung. Ella Fontana kann nach gut einer Stunde noch auf 2:1 verkürzen, doch die Stadtzürcherinnen reisen mit dem Dreier nach Hause. Wichtige drei Punkte. An der Tabellenspitze unterstreicht der FC Winterthur, dass er das Mass aller Teams ist. Nach dem Sieg im Cup gewinnen die Winterthurerinnen auch in der Meisterschaft gegen den AS Gambarogno und distanzieren die ersten Verfolgerinnen um weitere drei Punkte. Beim überzeugenden 5:1 Sieg schnürt Elena Van Niekerk, wer sonst, den Dreierpack und steht mittlerweile beim 22. Saisontor im 8. Spiel - was für eine Quote! Die Misere der Appenzeller Teams will nicht abreissen, auch der FC Bühler verliert zu Hause gegen den FC Eschenbach. Weiter Anschluss an die Spitze kann der FC Baar mit dem Sieg gegen Balerna halten. Sie profitieren vom Unentschieden zwischen dem FC Staad und dem SC Schwyz und stehen neu auf dem 4. Tabellenplatz.