Siege für Bitburg, Saarburg und den VfL Trier Frauenfußball-Rheinlandliga: Klare Heimerfolge sorgen für Aufatmen – Ersatzgeschwächte SG Fidei ohne Chance.

FC Bitburg – SV Rengsdorf ⇥4:1 (2:0)

Die Bitburger Damen haben sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedet. Julia Baustert (10.) und Anna Zeimmes (20.) brachten die Bierstädterinnen gegen den SV Rengsdorf früh auf die Siegerstraße. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Gäste. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff machte es Lena Brenke mit dem Anschlusstreffer noch einmal spannend. Per Strafstoß brachte Elena Burg den FCB aber wieder auf Kurs (72.). Den Schlusspunkt setzte Eva Meyers in der Nachspielzeit mit dem 4:1.

FCB: Julia Kloster – Julia Schneider, Janina Kreuzkamp, Julia Baustert, Elena Burg, Annchristin Zeimantz, Lisa Wengler (75. Madeleine Kuhl), Anna Zeimmes (55. Luisa Krames), Eva Meyers, Lara Nikolay, Lea Finkler

Tore: 1:0 Julia Baustert (10.), 2:0 Anna Zeimmes (20.), 2:1 Lena Brenke (48.), 3:1 Elena Burg (72., FE), 4:1 Eva Meyers (90.+2)

FSG Saarburg/Serrig – SG Fidei⇥ 7:0 (2:0)

Mit einer Packung haben die Saarburgerinnen die erneut personell stark gebeutelte SG Fidei nach Hause geschickt. Dabei hielten die Gäste zunächst noch dagegen, doch ein Doppelschlag von Jana Flesch zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt direkt vor der Pause brach für die FSG den Bann.

Nach dem Seitenwechsel ging es für die ohne Ersatzspielerinnen angereiste Fidei dann stark abwärts: Binnen fünf Minuten stellten Elena Schmitt, Emily Bauschert und Nina Micarelli auf 5:0. Flesch und Mira Meyer erzielten den 7:0-Endstand. Für die Saarburgerinnen geht es damit mit einem Erfolgserlebnis in die Pause, die Fidei hingegen bestreitet am kommenden Sonntag, 14 Uhr, noch das Nachholspiel beim 1. FFC Montabaur II.

Saarburg: Lea Jung (60. Jessica Bechter), Jana Flesch, Maren Suder, Emily Bauschert (64. Sanja Braun), Lara Britten, Nina Micarelli (66. Saskia Kirchen), Mira Meyer, Elena Schmitt, Jana Jacobs, Sophia Fisch (76. Romina Santo), Cassandra Charlier