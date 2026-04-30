Siege endgültig annulliert – Aufstiegskampf wird neu aufgerollt

Fest steht bereits, dass die Partie des MSV gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd neu angesetzt wird. Voraussichtlich am 21. Mai ertönt der Anpfiff. Sowohl gegen Grevenbroich als auch gegen Nievenheim hatte der MSV Düsseldorf Anfang März seinen Winterzugang Vedin Kulovic eingesetzt. Im Nachgang stellte sich heraus, dass dieser zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht hätte eingesetzt werden dürfen. Beide Gegner legten daraufhin Einspruch ein. Da dem MSV kein Verschulden zugesprochen wurde, schlugen das Bezirkssportgericht vor, die beiden Begegnungen, die der MSV jeweils gewann, aus der Wertung zu nehmen und neu anzusetzen. In Grevenbroich-Süd zeigte man sich damit offensichtlich einverstanden, in Nievenheim nicht. Von dort warf man den Verantwortlichen des MSV am Dienstag grob fahrlässiges Handeln vor. Die konkrete Anschuldigung: Der Verein habe nicht nachgerechnet, ob die Spielberechtigung für Kulovic überhaupt hätte erteilt werden dürfen. Jene Spielberechtigung hatte die Passstelle zum 1. März erteilt verbunden mit einem Hinweis auf eine Sperre, die sich Kulovic noch vor seinem Wechsel in seinem letzten Spiel für Ex-Klub SG Benrath-Hassels eingehandelt hatte. Der MSV hatte sich zuvor schon im Dezember bei der Staffelleiterin nach jener Spielsperre erkundigt und bekam die Aussage, dass diese bereits abgegolten sei.

MSV hat Aufstieg noch in der eigenen Hand

Insofern sahen die Richter keinen Ansatzpunkt für fahrlässiges Handeln aufseiten der Düsseldorfer. Diese haben nun – sollten die beiden Partien nun auch wirklich wie geplant noch mal über die Bühne gehen – die Chance, aus eigener Kraft als Meister in die Bezirksliga aufzusteigen.