Alex Otto ist mit der Leistung seines Teams im vergangenen Jahr mehr als zufrieden. – Foto: Boris Hempel

Siegburgs Trainer Alex Otto: "Extrem anspruchsvolles Startprogramm" Der Siegburger SV überwintert punktgleich mit Rang zwei. Trainer Alexander Otto erklärt den Lauf – und bleibt bewusst nüchtern. Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Siegburg. SV Alexander Otto

Der Siegburger SV hat sich zur Winterpause in eine ausgezeichnete Ausgangsposition gebracht. Mit 30 Punkten rangiert die Mannschaft von Trainer Alexander Otto (41) auf Platz drei der Mittelrheinliga – punktgleich mit Eintracht Hohkeppel (2.) und dem VfL Vichttal (4.). Lediglich fünf Zähler trennen Siegburg vom Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09. Nach einer starken Rückrunde in der Vorsaison ist es dem SSV gelungen, dieses Niveau auch in der aktuellen Spielzeit zu bestätigen.

Für Otto ist der sportliche Erfolg kein Zufallsprodukt. „Das ist in erster Linie ein Verdienst der Mannschaft. Wir haben über einen langen Zeitraum sehr konsequent gearbeitet, mit hoher Trainingsintensität und einer extrem guten Mentalität“, erklärt der Coach. Entscheidend sei gewesen, nach dem Umbruch im Sommer die richtigen Charaktere zu verpflichten. „Wir haben bewusst Spieler geholt, die diese Einstellung mitbringen, die bereit sind zu investieren und sich in den Dienst des Teams zu stellen. Das hat dafür gesorgt, dass die Identität der Mannschaft nicht verloren gegangen ist, sondern sogar noch stärker geworden ist.“ Auswärts ungeschlagen – Heimbilanz ausbaufähig Dabei verlief der Saisonstart insbesondere im heimischen Walter-Mundorf-Stadion alles andere als optimal. Die ersten beiden Heimspiele gingen verloren, der Druck wuchs früh. Erst am 6. Spieltag platzte beim 5:1 gegen die Sportfreunde Düren der Knoten. Dennoch bleibt die Heimbilanz mit drei Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen ausbaufähig. Auffällig dagegen: In der Fremde ist Siegburg bislang ungeschlagen – ein entscheidender Faktor für den Platz in der Spitzengruppe.

Der letzte Eindruck vor der Winterpause war allerdings nicht makellos. Gegen den direkten Konkurrenten SSV Merten setzte es eine Niederlage. Otto misst diesem Ergebnis jedoch keine übermäßige Bedeutung bei. „Natürlich hätten wir die Hinrunde gerne nicht sieglos beendet und auch im Spiel gegen Merten etwas mitgenommen. Das wäre ein schöner Abschluss gewesen, mehr aber auch nicht“, sagt er und betont: „Wir bewerten nicht ein einzelnes Spiel, sondern die gesamte Hinrunde – und mit der sind wir sehr zufrieden.“ Otto: "Können wir in jedem Spiel konkurrenzfähig sein" Im Vergleich zur Vorsaison sieht der Trainer eine deutlich veränderte Liga. „Das ist eine ganz andere Situation. Da wurde an der Spitze von Anfang marschiert. Jetzt entscheidet gefühlt jedes Spiel über mehrere Tabellenplätze“, ordnet Otto ein. Genau diese Ausgeglichenheit mache die Mittelrheinliga spannender, aber auch anspruchsvoller.