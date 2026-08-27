Siegburger SV vs. Merten zum Auftakt: "Mannschaft ist Wahnsinn" Zum Auftakt der Mittelrheinliga trifft der Vorjahresdritte auf den hochgehandelten SSV Merten – und auf die Erinnerung an vier Pleiten in Serie. von Andreas Santner · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Top-Spiel zum Auftakt: Der Siegburger SV empfängt den SSV Merten. – Foto: Boris Hempel

Besser könnte die neue Saison in der Mittelrheinliga kaum beginnen: Direkt am ersten Spieltag stehen sich der Siegburger SV 04 und der SSV Merten gegenüber – der Dritte und der Vierte der abgelaufenen Spielzeit, die am Ende nur zwei Punkte voneinander trennten. Vor der Partie sorgt vor allem eine FuPa-Umfrage unter 1.130 Teilnehmern für Gesprächsstoff, in der 32,3 Prozent den SSV Merten zum Meisterschaftsfavoriten wählten. Zudem wechselte im Sommer Offensivakteur Alexander-Tackie Sai (24) von Siegburg nach Merten. Auch die jüngste Bilanz ist eindeutig: Die letzten vier Liga-Duelle entschied Merten allesamt für sich.

Beim Siegburger SV blickt man nach einem personellen Umbruch mit fünf bis sechs Abgängen aus der Stammelf auf eine intensive Vorbereitung zurück. „Wir mussten in der Vorbereitung inhaltlich brutal viel arbeiten. Dennoch bin ich mit unserem Kader und den Neuzugängen extrem zufrieden“, so Siegburg-Coach Alexander Otto (42). Der Pflichtspielauftakt im Mittelrheinpokal verlief dennoch erfolgreich: Nach einem 0:2-Rückstand drehte Siegburg die Partie gegen den SSV Bornheim noch in einen 3:2-Sieg, bei dem Neuzugang Levi Dang (19) traf. Bis auf den aus der Regionalliga verpflichteten Nicolas Westerhoff (verletzungsbedingt) sind alle Spieler einsatzbereit. Otto: "Favoritenrolle brauche wir nicht zu diskutieren" Otto schiebt die Favoritenrolle klar dem Gegner zu: „Die Ausgangslage ist klar – über die Favoritenrolle brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Der Kader des SSV Merten war schon in der vergangenen Saison bärenstark, aber die Mannschaft, die sie in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben, ist schlichtweg Wahnsinn!“ Gegen Bornheim habe sein Team 15 Minuten gebraucht, um im Spiel anzukommen – ein Fehler, den man sich gegen Merten nicht erlauben dürfe. Da man sich noch im Entwicklungsprozess befinde, wäre ihm ein Duell am 10. Spieltag lieber gewesen.