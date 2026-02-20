Siegburger SV vor wichtigem Rückrundenauftakt gegen Frechen 20

​Am kommenden Sonntag, den 22.02.2026, startet der Siegburger SV gegen die SpVg Frechen 20 in die Rückrunde der Mittelrheinliga. Aufgrund der aktuellen Unbespielbarkeit des Rasens kann die Begegnung nicht im gewohnten Walter-Mundorf-Stadion ausgetragen werden.

​In der abgelaufenen Trainingswoche lag das Hauptaugenmerk von Cheftrainer Alexander Otto darauf, die Konzentration seiner „Blues“ ausschließlich auf das anstehende Ligaspiel zu richten. Dies war eine wichtige Maßnahme, da bereits am darauffolgenden Mittwoch das Viertelfinale im Mittelrheinpokal gegen den Drittligisten FC Viktoria Köln ansteht.