Siegburger SV vor wichtigem Rückrundenauftakt gegen Frechen 20

Am kommenden Sonntag, den 22.02.2026, startet der Siegburger SV gegen die SpVg Frechen 20 in die Rückrunde der Mittelrheinliga. Aufgrund der aktuellen Unbespielbarkeit des Rasens kann die Begegnung nicht im gewohnten Walter-Mundorf-Stadion ausgetragen werden.
In der abgelaufenen Trainingswoche lag das Hauptaugenmerk von Cheftrainer Alexander Otto darauf, die Konzentration seiner „Blues“ ausschließlich auf das anstehende Ligaspiel zu richten. Dies war eine wichtige Maßnahme, da bereits am darauffolgenden Mittwoch das Viertelfinale im Mittelrheinpokal gegen den Drittligisten FC Viktoria Köln ansteht.
Die im Umfeld aufkommenden Diskussionen über die generelle Fairness der Pokalteilnahme von Drittligisten – der Verbandspokalsieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal – ignoriert Otto gänzlich. Das Trainerteam deklariert das anstehende Pokalduell intern als reines Zusatzspiel ohne jeglichen Druck: Ein Sieg wäre ein enormer Erfolg, eine Niederlage jedoch kein Beinbruch.
Die sportliche Priorität ist damit klar definiert: Am Sonntag zählt ausschließlich die SpVg Frechen 20. Der FC Viktoria Köln wird für die Mannschaft erst ab Montag zum Thema gemacht