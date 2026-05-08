Siegburger SV holt Talent-Trio aus Hennef Mit Leon Rosic, Levi Dang und Dov Baron wechseln drei Youngster zum Tabellenzweiten der Mittelrheinliga von Andreas Santner · Heute, 16:12 Uhr · 0 Leser

Leon Rosic wechselt wie Levi Dang und Dov Baron vom FC Hennef zum Siegburger SV. – Foto: Nick Förster

Der Siegburger SV treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit voran. Der Mittelrheinligist bedient sich gleich dreifach beim Nachbarn und Ligakonkurrenten FC Hennef. Mit der Verpflichtung von Leon Rosic, Levi Dang und Dov Baron unterstreicht Trainer Alexander Otto den eingeschlagenen Weg, auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial und regionalem Bezug zu setzen.

Angeführt wird das Trio von Leon Rosic. Der 20-jährige Rechtsfuß blickt trotz seines jungen Alters bereits auf die Erfahrung von 39 Einsätzen in der Mittelrheinliga zurück – seine ersten Schritte in der Spielklasse machte er bereits als U19-Spieler. Ausgebildet wurde der großgewachsene Mittelfelmann im Nachwuchs des 1. FC Köln sowie beim FC Hennef. Ebenfalls den Weg aus Hennef nach Siegburg findet Levi Dang. Der erst 18-jährige Offensivakteur hat in der laufenden Saison bereits nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. In 22 Einsätzen in der Mittelrheinliga gelangen dem Youngster drei Treffer, was ihn zu einer spannenden Option für das Angriffsspiel der Siegburger macht. Komplettiert wird der Transfer-Dreierpack durch Dov Baron. Der 18-jährige Torhüter wechselt aus der U19-Mittelrheinliga-Mannschaft der Hennefer zum SSV und soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten beleben.