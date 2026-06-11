Siegburger SV holt Regionalliga-Stürmer Der 24-jährige Nicolas Westerhoff löst seinen Vertrag bei Fortuna Köln für den Wechsel auf. von Andreas Santner · Heute, 14:27 Uhr · 0 Leser

Nicolas Westerhoff (li.) läuft künftig für den Siegburger SV auf. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Siegburger SV untermauert seine Ambitionen: Nach dem dritten Platz in der abgeschlossenen Spielzeit rüstet der Klub für die neue Saison in der Offensive nach. Nicolas Westerhoff wechselt mit sofortiger Wirkung ins Walter-Mundorf-Stadion und bringt reichlich Erfahrung mit. Für den Transfer löste der gebürtige Kölner seinen laufenden Vertrag in der Kölner Südstadt vorzeitig auf.

Westerhoff ist auf den offensiven Positionen flexibel einsetzbar. Der 24-jährige Rechtsfuß verbrachte einen Großteil seiner bisherigen Laufbahn bei Fortuna Köln, wo er seit der U15 ausgebildet wurde. Eine einjährige Unterbrechung gab es lediglich in der Saison 2022/23, als er für den SV Bergisch Gladbach 09 in der Mittelrheinliga auflief und in 28 Partien vier Tore erzielte. Für die U23 der Fortuna absolvierte der Angreifer insgesamt 89 Pflichtspiele, in denen ihm 20 Tore und elf Vorlagen gelangen. Zudem durfte er sich bei der ersten Mannschaft in der Regionalliga West beweisen und kam dort auf sechs Einsätze. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war Westerhoff an die SSVg Velbert ausgeliehen, für die er sechs weitere Regionalliga-Partien bestritt. Insgesamt bringt es der Neuzugang auf die Erfahrung von 116 Einsätzen in der Mittelrheinliga sowie zwölf Spielen in der Regionalliga West.

„Wir wünschen Nico sportlich und privat nur das Beste. Für seine sportliche Entwicklung ist eine Luftveränderung sicherlich ein richtiger nächster Schritt“, betont Fortuna-Trainer Matthias Mink zum Abschied des Offensivmanns. Ein Wunschspieler für Trainer Otto Beim Siegburger SV ist die Freude über den Transfer groß. Für Trainer Alexander Otto schließt sich mit der Verpflichtung ein Kreis, da er den Werdegang des Spielers schon sehr lange verfolgt und ihn bereits in der Vergangenheit an seine alten Wirkungsstätten lotsen wollte.