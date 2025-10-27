Siegburger Ausrufezeichen gegen Eintracht Hohkeppel

Mit einem beeindruckenden 4:0-Erfolg gegen den SV Eintracht Hohkeppel hat der Siegburger SV seine starke Form eindrucksvoll untermauert. Nach einer frühen Roten Karte gegen die Gäste spielte die Otto-Elf ihre Überzahl eiskalt aus und ließ dem Favoriten keine Chance. Besonders in der zweiten Halbzeit präsentierte sich Siegburg spielfreudig, effizient und geschlossen. Der Lohn: Platz zwei und der Anschluss an die Ligaspitze. Für Hohkeppel dagegen war das Duell ein herber Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze.

Siegburg begann stark und hätte nach vier Minuten bereits in Führung gehen können, doch Nico Kuhbier scheiterte im Eins-gegen-Eins an Gästeschlussmann Kevin Jackmuth. Ein Duell, dass nach rund einer halben Stunde erneut für eine entscheidende Szene sorgen sollte: Nach einer Notbremse von Jackmuth an Kuhbier zeigte Schiedsrichter Francisco Chulian in der 31. Minute die Rote Karte und auf den Punkt. Yuta Sakamaki verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Noch vor der Pause hatte Siegburg weitere Chancen, ließ aber zunächst die Vorentscheidung liegen.

Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber ihre Überzahl konsequent. William McIntosh erhöhte in der 52. Minute nach Vorarbeit von Kuhbier auf 2:0, ehe Joker Alexander-Tackie Sai (70.) und Alec Vinci (72.) mit einem Doppelschlag alles klar machten. Beide Tore wurden von Waiss Ezami vorbereitet.

„Wir haben gegen den Titelanwärter aus Hohkeppel heute eine überragende Mannschaftsleistung gezeigt und verdient gewonnen“, sagte Siegburgs Trainer Alexander Otto. Dass die Rote Karte die Begegnung beeinflusste, wollte er nicht als alleinigen Grund gelten lassen: „Natürlich verändert die Rote Karte die Dynamik des Spiels, aber wir hatten in der Vergangenheit gegen Topmannschaften auch in Überzahl selten dominiert. Deswegen macht mich dieser Entwicklungsschritt stolz.“

Keseroglu: "Haben verdient verloren"

Auf der anderen Seite stand Abdullah Keseroglu, der die Leistung seiner Mannschaft kritisch analysierte. „Wir haben verdient verloren“, stellte der Hohkeppeler Coach klar. Zwar habe die frühe Unterzahl das Spiel beeinflusst, doch die Probleme gingen tiefer: „Ob die Rote Karte der Knackpunkt war – klar, das macht was mit meiner Mannschaft. Aber wir sind fast in allen Gegentoren in Überzahl um unseren Strafraum herum, verteidigen keinen Mann, sondern gucken nur nach dem Ball.“

Keseroglu monierte die fehlende Konsequenz im Abwehrverhalten: „Das war gestern einfach defensiv – auch mit einem Mann weniger – nicht konsequent, nicht gierig genug, nicht leidenschaftlich genug. Das müssen wir definitiv aufarbeiten.“

Zudem sieht der Trainer eine deutliche Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten: „Wir zeigen aktuell zuhause und auswärts zwei verschiedene Gesichter. Besonders in der ersten Halbzeit war das leider wieder so. Wir müssen jetzt analysieren, warum – darauf habe ich im Moment keine direkte Antwort. Aber wir werden daran arbeiten, dass wir anders auftreten. Da sind wir natürlich in der Verantwortung.“