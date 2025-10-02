Gibt es für den Siegburger SV die ersten Punkte auf heimischer Anlage? – Foto: Nick Förster

Siegburg will ersten Liga-Heimsieg – SF Düren den Befreiungsschlag SSV mit 7:0-Auswärtssieg im Rücken – Demircan: "Kann meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen" Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Siegburg. SV SF Düren

Selbstbewusstsein trifft auf Frust: Während der Siegburger SV nach dem 7:0-Auswärtserfolg in Weiden mit breiter Brust ins Heimspiel geht, steckt Aufsteiger Sportfreunde Düren in einer Ergebniskrise. Die Gäste überzeugten spielerisch mehrfach, ließen aber vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Für Siegburg geht es darum, endlich auch zu Hause den Bann zu brechen. Düren wiederum will trotz personeller Sorgen den ersten Auswärtscoup landen.

Otto: "Werden sie keinesfalls unterschätzen" Trainer Alex Otto warnt davor, den Aufsteiger zu unterschätzen: „Die Ergebnisse der Sprontfreunde Düren waren zuletzt alle sehr knapp, und besonders das jüngste Resultat gegen die Spitzenmannschaft aus Vichttal hat gezeigt, dass sie absolut konkurrenzfähig sind. Wir werden sie keinesfalls unterschätzen. In den vergangenen Wochen sind wir gut damit gefahren, den Fokus auf unser eigenes Spiel zu legen – und genau das wollen wir auch diesmal beibehalten.“ Mit Blick auf die Trainingsarbeit betont Otto die Kontinuität: „Unsere Trainingsintensität und der Fokus unserer Jungs hängen nicht vom letzten Ergebnis ab. Wir verfolgen langfristige Themen, an denen wir kontinuierlich arbeiten, und ergänzen diese jede Woche um kurzfristige Schwerpunkte, die sich aus unseren Spielen ergeben.“

Gespielt wird am Sonntag nicht im Walter-Mundorf-Stadion, sondern auf dem Kunstrasenplatz am Sportgelände des Siegburger SV. Personell kann Siegburg wieder auf Ju-yong Jo zurückgreifen, der Gelb-Rot gesperrt war. Hinter den Einsätzen von Alec Vinci und Till Weingarten steht jedoch krankheitsbedingt ein Fragezeichen. Düren hadert mit Effizienz

Aufsteiger Sportfreunde Düren hat nach ordentlichen Leistungen bisher wenig Zählbares vorzuweisen. Trainer Marcel Demircan sieht sein Team trotzdem auf dem richtigen Weg: „Tendenziell ist das Spiel gegen Siegburg vielleicht sogar noch schwieriger als das gegen Vichttal. In Siegburg waren wir noch nie, das heißt wir kennen die Gegebenheiten nicht, wir kennen den Platz nicht. Im Moment ist es ein bisschen bitter, weil ich meiner Mannschaft gar nicht so viel vorwerfen kann. Die Jungs geben Gas, bringen den nötigen Ehrgeiz mit, den nötigen Willen und spielen schon auf vielen Positionen am Limit. Trotzdem kommt nichts Zählbares dabei rum.“ Das größte Problem sieht Demircan in der Chancenverwertung: „Uns fehlt die Qualität vor dem Tor, die Selbstverständlichkeit. Das kommt vielleicht auch daher, dass man weiß, man muss jede Chance nutzen und der Druck ein anderer ist als in der Landesliga. Aber da arbeiten wir im Moment dran.“