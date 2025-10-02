Siegburg will ersten Liga-Heimsieg – SF Düren den Befreiungsschlag

Selbstbewusstsein trifft auf Frust: Während der Siegburger SV nach dem 7:0-Auswärtserfolg in Weiden mit breiter Brust ins Heimspiel geht, steckt Aufsteiger Sportfreunde Düren in einer Ergebniskrise. Die Gäste überzeugten spielerisch mehrfach, ließen aber vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Für Siegburg geht es darum, endlich auch zu Hause den Bann zu brechen. Düren wiederum will trotz personeller Sorgen den ersten Auswärtscoup landen.
Trainer Alex Otto warnt davor, den Aufsteiger zu unterschätzen: „Die Ergebnisse der Sprontfreunde Düren waren zuletzt alle sehr knapp, und besonders das jüngste Resultat gegen die Spitzenmannschaft aus Vichttal hat gezeigt, dass sie absolut konkurrenzfähig sind. Wir werden sie keinesfalls unterschätzen. In den vergangenen Wochen sind wir gut damit gefahren, den Fokus auf unser eigenes Spiel zu legen – und genau das wollen wir auch diesmal beibehalten.“ Mit Blick auf die Trainingsarbeit betont Otto die Kontinuität: „Unsere Trainingsintensität und der Fokus unserer Jungs hängen nicht vom letzten Ergebnis ab. Wir verfolgen langfristige Themen, an denen wir kontinuierlich arbeiten, und ergänzen diese jede Woche um kurzfristige Schwerpunkte, die sich aus unseren Spielen ergeben.“
Gespielt wird am Sonntag nicht im Walter-Mundorf-Stadion, sondern auf dem Kunstrasenplatz am Sportgelände des Siegburger SV. Personell kann Siegburg wieder auf Ju-yong Jo zurückgreifen, der Gelb-Rot gesperrt war. Hinter den Einsätzen von Alec Vinci und Till Weingarten steht jedoch krankheitsbedingt ein Fragezeichen.
Aufsteiger Sportfreunde Düren hat nach ordentlichen Leistungen bisher wenig Zählbares vorzuweisen. Trainer Marcel Demircan sieht sein Team trotzdem auf dem richtigen Weg: „Tendenziell ist das Spiel gegen Siegburg vielleicht sogar noch schwieriger als das gegen Vichttal. In Siegburg waren wir noch nie, das heißt wir kennen die Gegebenheiten nicht, wir kennen den Platz nicht. Im Moment ist es ein bisschen bitter, weil ich meiner Mannschaft gar nicht so viel vorwerfen kann. Die Jungs geben Gas, bringen den nötigen Ehrgeiz mit, den nötigen Willen und spielen schon auf vielen Positionen am Limit. Trotzdem kommt nichts Zählbares dabei rum.“
Das größte Problem sieht Demircan in der Chancenverwertung: „Uns fehlt die Qualität vor dem Tor, die Selbstverständlichkeit. Das kommt vielleicht auch daher, dass man weiß, man muss jede Chance nutzen und der Druck ein anderer ist als in der Landesliga. Aber da arbeiten wir im Moment dran.“
Auch die Personallage macht es nicht leichter: Gerrit Klepgen fällt verletzt aus, Marcel Reisgies ist gesperrt, Selim Düskün fehlt aus privaten Gründen. Trotzdem bleibt der Coach optimistisch: „Wir werden jetzt nicht alles über den Haufen werfen, was wir bisher gemacht haben, sondern die Sachen, die wir gemacht haben, müssen wir einfach noch besser machen. Schneller, vor allen Dingen im Kopf. Da werden wir diese Woche dran arbeiten.“
Mit dem klaren Auswärtssieg von Siegburg in Weiden und den knappen Niederlagen der Sportfreunde treffen zwei Teams mit gegensätzlicher Stimmungslage aufeinander – ein Duell, das viel Spannung verspricht.