Siegburg vs. Vichttal: Spitzenspiel um die Verfolgerrolle – oder mehr?

Während Siegburg zuletzt ein 3:1 in Pesch und am Freitag ein souveränes 6:1 im Pokal gegen denselben Gegner feierte, setzte Vichttal seine stabile Serie mit einem 3:0 gegen Teutonia Weiden fort. Die Ausgangslage: beste Offensive der Liga (33 SSV-Tore) gegen zweitbeste Defensive (nur zwölf Gegentore für Vichttal). Und im Hinterkopf: Die letzten vier direkten Ligaduelle gingen alle an Siegburg.

Siegburg erwartet „ein intensives Duell zweier starker Mannschaften“

Trainer Alex Otto wollte von historischen Serien allerdings nichts hören. Die vier Siege in Folge gegen Vichttal seien „zwar schön, aber davon kann ich mir leider gar nichts kaufen, weil wir sind in der neuen Saison und am Sonntag habe ich dadurch genau gar keinen Vorteil“.

Er macht deutlich, dass er Vichttal vor dieser Saison „zu den Aufstiegskandidaten gezählt“ habe – und dass die aktuelle Tabellensituation niemanden überraschen könne. Otto erinnert auch daran, dass der VfL bereits in der letzten Rückrunde „aus einer mega Drucksituation heraus Tabellendritter der Rückrundentabelle geworden ist“.

Besonders die Neuzugänge sorgen bei ihm für Respekt: „Spieler wie Valerius und Gnondi haben schon in der letzten Hinrunde mit Weiden die Liga nahezu im Alleingang auseinandergenommen“, sagt Otto. Deshalb rechnet er mit einem Duell auf Augenhöhe:

„Ich gehe einfach davon aus, dass zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die Fußball spielen wollen. Ich erwarte einen schönen Fight am Sonntag.“

Personell hat er dabei luxuriöse Optionen: „Bis auf Michael Ojesanmi, der krank war, stehen mir alle Spieler zur Verfügung – ich habe die Qual der Wahl.“

Vichttal sieht Chance zur Bestätigung der eigenen Ambitionen

Auf der Gegenseite weiß man, wie schwer die Aufgabe wird. Für Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung des VfL sind die Zahlen eindeutig: „Siegburg steht nicht umsonst an dritter Stelle, die machen das sehr ordentlich und sind offensiv sehr stark. Die letzte Niederlage ist mehr als zwei Monate her.“

Gerade deshalb sieht er im Spitzenspiel auch eine Möglichkeit, die eigene Position nachhaltig zu festigen. „Wir können am Sonntag beweisen, dass wir auch da oben hingehören“, sagt Gibbons. Immerhin kann Vichttal personell nahezu aus dem Vollen schöpfen: „Aktuell sollten bei uns alle fit sein.“

Ein Duell, das nach Fußball pur riecht

Zwei formstarke Mannschaften, ein enges Tabellenbild, die beste Offensive gegen eine der stabilsten Defensivreihen: Die Zutaten für ein hochklassiges Mittelrheinliga-Spiel könnten kaum besser sein. Siegburg kommt mit Rückenwind aus Liga und Pokal, Vichttal mit gewachsenem Selbstverständnis nach einem weiteren souveränen Auftritt.

Die Frage lautet nicht nur, wer die Punkte holt – sondern auch, wer im Verfolgerfeld die nächste Aussage setzt. Die Antwort dürfte erst nach einem intensiven Nachmittag auf dem Kunstrasenplatz am Walter-Mundorf-Stadion feststehen.