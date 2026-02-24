Siegburg träumt vom Coup gegen Viktoria Köln: "Nicht nur genießen"

Alexander Otto und der Siegburger SV wollen gegen den Drittligisten für eine Überraschung sorgen. – Foto: Nick Förster

Wenn am Mittwochabend Viktoria Köln im Walter-Mundorf-Stadion gastiert, ist es für den Siegburger SV nach dem Freundschaftsspiel im Sommer gegen den 1. FC Köln das zweite Aufeinandertreffen mit einem Kölner Profiteam. Im Viertelfinale des Mittelrheinpokals empfängt der Tabellendritte der Mittelrheinliga einen Drittligisten – und damit einen klaren Favoriten.

Viktoria Köln reist als Tabellenelfter der 3. Liga mit Rückenwind an. Am Wochenende gewann das Team aus Höhenberg 3:1 bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Dennoch weiß man auf Kölner Seite, dass der Pokal seine eigenen Gesetze kennt – in der zweiten Runde hatte Viktoria beim 2:1 gegen den Mittelrheinligisten VfL Vichttal große Mühe und stand kurz vor einer Überraschung.

Siegburg hat sich den Platz unter den letzten Acht souverän erarbeitet. Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Otto mit 2:0 gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf und anschließend deutlich mit 6:1 gegen den FC Pesch durch. In der Liga startete man am Wochenende mit einem 1:1 gegen Frechen 20 in die Rückrunde.

Otto: „Wir wollen diesen Abend mit voller Überzeugung annehmen“

Für Alexander Otto ist die Partie wie für den gesamten Verein ein besonderer Moment. „Es ist natürlich etwas ganz Besonderes“, sagt der 41-Jährige. Besonders beeindruckt zeigt er sich vom Engagement im Umfeld: „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Engagement und Leidenschaft unsere vielen ehrenamtlichen Helfer dafür sorgen, dass wir dieses Spiel unter optimalen Bedingungen austragen können. Das zeigt, was in unserem Verein steckt.“

Auch sportlich ist die Vorfreude spürbar. Für viele seiner Spieler sei es das erste Pflichtspiel gegen einen Drittligisten. „Solche Begegnungen sind nicht alltäglich“, erklärt Otto. Gleichzeitig sei allen bewusst, dass eine anspruchsvolle Aufgabe wartet. Gerade deshalb wolle man den Abend nicht nur als Erlebnis betrachten. „Wir wollen diesen Abend nicht nur genießen, sondern ihn auch mit voller Überzeugung annehmen.“

Große Rotation nicht vorgesehen

Obwohl am Wochenende in der Liga ein Top-Spiel gegen den Tabellenführer ansteht, plant Otto keine Schonung seiner Leistungsträger. „Wir werden unsere Elf gegen Viktoria so auflaufen lassen, wie wir denken, dass sie die Beste ist, um gegen Viktoria zu bestehen.“ Der Fokus liegt klar auf dem Pokalabend.