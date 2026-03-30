Siegburg springt auf Rang drei: Souveräner 4:1-Sieg bei Sportfreunden

Im Dürener Oststadion sahen die Zuschauer zunächst eine zähe Angelegenheit. Siegburg tat sich gegen tiefstehende Hausherren schwer, die Ordnung zu finden. „Wir freuen uns über die nächsten drei Punkte. Die erste Halbzeit war ein echter Kampf, in dem es vor allem entscheidend war, dass wir ruhig geblieben sind“, bilanzierte SSV-Coach Alexander Otto nach dem Abpfiff. Die Geduld zahlte sich aus: In der 27. Minute markierte Kelana Mahessa nach Vorarbeit von Ju-yong Jo die Führung für den Favoriten.

Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag. Innerhalb von nur zehn Minuten sorgten Waiss Ezami (49.) und Alexander-Tackie Sai (55.) für klare Verhältnisse und stellten die Weichen endgültig auf Sieg. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann innerhalb von zehn Minuten mit zwei Toren komplett auf unsere Seite gezogen“, so Otto weiter. Kurz vor dem Ende schraubte Enes Yilmaz (85.) das Ergebnis auf 4:0 hoch, ehe Emirhan Duvahan (87.) zumindest noch der Ehrentreffer für die Sportfreunde gelang.

Demircan: "Tore gegen uns fallen noch zu einfach"

Dürens Trainer Marcel Demircan erkannte die Überlegenheit der Gäste neidlos an: „Siegburg hat die Umschaltmomente sehr gut und zielstrebig zu Ende gespielt und daraus drei Tore generiert. In der Summe geht der Sieg für sie völlig in Ordnung, weil sie viele vermeintlich einfache Dinge einfach sehr gut machen.“ Dennoch haderte er mit der eigenen Effektivität: „Wir hatten zwei sehr gute Chancen, die wir in so einem Spiel nutzen müssen, um die Partie offener zu gestalten. Das haben wir nicht geschafft, weshalb das Ergebnis am Ende dann so deutlich ausfällt. Wir hatten zwar gute Phasen, aber das allein reicht gegen einen solchen Gegner einfach nicht aus. Insgesamt fallen die Tore gegen uns aktuell noch zu einfach.“