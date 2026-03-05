Siegburg schaut nur auf sich! von Daniel Wember · Heute, 18:03 Uhr · 0 Leser

Vorbericht: 18. Spieltag – Bodenständigkeit nach dem Favoritensturz Begegnung: Siegburger SV – FC Wegberg-Beeck (Sonntag, 08. März) Nach der emotionalen Belastung der vergangenen Woche kehrt im Walter-Mundorf-Stadion vor dem kommenden Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck bewusst Ruhe ein. Der Sieg gegen den Tabellenführer Bergisch Gladbach war ein Erfolg harter Arbeit, doch Cheftrainer Alexander Otto tritt intern wie extern konsequent auf die Euphoriebremse.

Fokus auf Entwicklung statt Aufstiegsrausch Der Siegburger SV stellt eines der jüngsten Teams der Mittelrheinliga. Dieser Umstand ist die Basis für den Stolz im Verein, bildet aber gleichzeitig den Grund für die mahnenden Worte des Trainers. Für Alexander Otto steht die Entwicklung der jungen Talente im Vordergrund, nicht das Träumen von der Regionalliga. Das Ziel bleibt, "in Deckung zu bleiben" und sich von der aktuellen Tabellensituation nicht blenden zu lassen. Die „brutale Woche“ als Lehre Das 1:1 gegen Frechen und die knappe 1:2-Niederlage im Pokal gegen Viktoria Köln haben gezeigt, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Enttäuschung ist. Alexander Otto versteht es, die Mannschaft nach diesen intensiven Erlebnissen auf dem Boden zu halten. Die Motivation wird aus der eigenen Leistung gezogen, nicht aus dem Blick auf die Konkurrenz.