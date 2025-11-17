Siegburg ringt Pesch nieder – Joker Mahessa trifft beim Debüt

Der FC Pesch hat dem Siegburger SV einen intensiven Abend bereitet, stand am Ende jedoch erneut mit leeren Händen da. Beim 1:3 (1:1) zeigte das Schlusslicht eine der engagiertesten Saisonleistungen, musste sich aber der reiferen und ballstärkeren Spielanlage der Siegburger beugen.

Durch den Auswärtssieg bleibt Siegburg mit nun 24 Punkten als Tabellenzweiter in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Bergisch Gladbach – während der FC Pesch weiterhin auf dem letzten Platz verharrt.

Die Gäste aus Siegburg erwischten den besseren Start. Nach zehn Minuten traf Waiss Ezami zur Führung, „stark herausgespielt“, wie Pesch-Coach Adriano Terranova neidlos anerkannte. Doch Pesch blieb im Plan: tief, kompakt, mit schnellen Kontern.

„Wir wollten etwas defensiver agieren und über Konter gezielt Nadelstiche setzen – das ist uns gelungen“, erklärte Terranova. Tatsächlich ließ seine Mannschaft nicht locker und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten.

In der 39. Minute war es dann so weit: Ein Steckpass hebelte die Siegburger Defensive aus, der Pesch-Stürmer tauchte frei vor Keeper Jonas Dierke auf. Der SSV-Torwart parierte zunächst stark, war jedoch beim Nachschuss machtlos. „Kurz vor der Pause erzielen wir dann den Ausgleich, nachdem wir zuvor bereits drei gute Möglichkeiten liegen gelassen hatten“, fasste Terranova zusammen.

Siegburg verpasst das zweite Tor – und wird bestraft

Für Siegburg war der Ausgleich unnötig – und vermeidbar. Trainer Alexander Otto bemängelte die fehlende Konsequenz seiner Elf: „Wir haben es erneut verpasst, in der ersten Halbzeit das 2:0 nachzulegen. Danach hatte Pesch innerhalb weniger Minuten drei Abschlüsse – den dritten haben sie genutzt.“ Mit dem 1:1 ging es in die Kabine. Der Favorit wusste: Das würde ein Geduldsspiel.

Nach der Pause dominiert Siegburg

Im zweiten Durchgang übernahm die Otto-Elf jedoch immer mehr das Kommando. Pesch kämpfte verbissen, doch die Phasen ohne Ball wurden länger und kräftezehrender. „In der zweiten Halbzeit wurde die Partie deutlich zerfahrener und die Laufarbeit gegen den Ball immer anspruchsvoller“, schilderte Terranova. Genau in dieser Phase nutzte Siegburg seine wachsende Dominanz:

Kelana Mahessa, frisch eingewechselt, traf nach Vorarbeit von Alec Vinci zur 2:1-Führung (79.). Für Mahessa war es der erste Pflichtspieleinsatz für Siegburg – und sein erstes Tor.

Otto sah seine Mannschaft nun drückend überlegen: „Wir hatten klar mehr Ballbesitz, haben das Spiel kontrolliert und konnten diesen großen Ballbesitz am Ende auch in Tore und Punkte ummünzen.“

Pesch warf alles nach vorn, brachte zwei zusätzliche Stürmer – und kassierte in der Nachspielzeit den Knockout. Yuta Sakamaki verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:1 (90.+4), nachdem Sebastian Stupp im Strafraum gelegt worden war.

Geduld, Kontrolle und ein starker Joker – Siegburg bleibt oben dran

Für Otto war der Auswärtssieg das Ergebnis harter Arbeit: „Die zweite Halbzeit war ein Geduldsspiel, wir haben die Ruhe bewahrt und uns am Ende verdient belohnt.“

Pesch hingegen haderte mit dem Aufwand-Ertrags-Verhältnis. „Wir haben alles versucht, um noch einen Punkt mitzunehmen“, sagte Terranova. „Aber in der Schlussminute kassieren wir dann noch einen Elfmeter gegen uns.“

Trotz der Niederlage zeigte Pesch, dass die Mannschaft lebt – und dass Punkte in dieser Form nicht lange ausbleiben müssen. Siegburg dagegen bleibt dem Tabellenführer dicht auf den Fersen und setzt ein weiteres Ausrufezeichen im Titelrennen.