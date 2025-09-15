Siegburg nutzt Überzahl eiskalt: "Der Stachel sitzt tief"

Der FC Wegberg-Beeck hat im Heimspiel gegen den Siegburger SV einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Mike Schmalenberg unterlag am dritten Spieltag klar mit 0:3. Matchwinner für die Gäste war Angreifer Michael Ojesanmi, der die ersten beiden Treffer erzielte. Den Endstand stellte William James McIntosh in der Nachspielzeit her.

„Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt. So unmittelbar nach dem Spiel ist die Enttäuschung groß – und auch nicht so ganz in Worte zu fassen“, erklärte Schmalenberg nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft war zunächst gut im Spiel, doch die Fehlerquote erwies sich als zu hoch. „Die ersten 20 bis 25 Minuten waren ausgeglichen. Wir hatten etwas mehr Ballbesitz, aber auch im letzten Drittel einfach nicht die Kreativität, klar Richtung gegnerisches Tor zu spielen. Auf der anderen Seite haben wir auch viel wegverteidigt.“

Nach 20 Minuten brachte Ojesanmi die Gäste in Führung, ehe Beeck durch eine Gelb-Rote Karte für Timo Braun (37.) entscheidend geschwächt wurde. „Das spielt dem Gegner natürlich in die Karten. Wir müssen mit zehn Mann weiterspielen und verlieren bis zur Halbzeit die Struktur“, so Schmalenberg.

Siegburg nutzte die Überzahl und legte kurz nach Wiederanpfiff durch Ojesanmi nach. Beeck hatte durch Marc Kleefisch noch eine Riesenchance auf den Anschlusstreffer, doch Keeper Jens Fikisi parierte stark. „Dann kommt man vielleicht auf 2:1 nochmal ran und es kann nochmal was passieren. Aber letztendlich haben wir über 90 Minuten verdient verloren. Das ist natürlich bitter, weil wir eine ganz andere Erwartung haben“, ärgerte sich Schmalenberg und fügt hinzu: "Der Stachel sitzt dann schon tief. Die Art und Weise, wie wir dann verloren haben, wird den Investitionen, die alle hineinstecken, nicht gerecht. Auch die Trainingswoche war wirklich gut. Das müssen wir aufarbeiten."

Otto: "Sehr erwachsenen Fußball gespielt"

Siegburgs Trainer Alex Otto lobte dagegen die mannschaftliche Geschlossenheit seines Teams: „Wir wussten im Vorfeld, dass wir gegen Wegberg mit ihrer individuellen Qualität nur im Kollektiv erfolgreich sein können und das haben wir gestern über die gesamte Spielzeit gezeigt. Wegberg hat uns Räume geboten, die wir immer wieder bespielen konnten. Nach der Führung und der später folgenden Dezimierung des Gegners konnten wir mit dem ersten strukturierten Angriff der zweiten Halbzeit das 2:0 erzielen. Bis zum Ende des Spiels hat meine junge Truppe einen sehr erwachsenen Fußball gespielt.“