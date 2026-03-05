Siegburg mit Fokus !

Begegnung: Siegburger SV – FC Wegberg-Beeck (Sonntag, 08. März)
Nach der emotionalen Belastung der vergangenen Woche kehrt im Walter-Mundorf-Stadion vor dem kommenden Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck bewusst Ruhe ein. Der Sieg gegen den Tabellenführer Bergisch Gladbach war ein Erfolg harter Arbeit, doch Cheftrainer Alexander Otto tritt intern wie extern konsequent auf die Euphoriebremse.
Fokus auf Entwicklung statt Aufstiegsrausch Der Siegburger SV stellt eines der jüngsten Teams der Mittelrheinliga. Dieser Umstand ist die Basis für den Stolz im Verein, bildet aber gleichzeitig den Grund für die mahnenden Worte des Trainers. Für Alexander Otto steht die Entwicklung der jungen Talente im Vordergrund, nicht das Träumen von der Regionalliga. Das Ziel bleibt, "in Deckung zu bleiben" und sich von der aktuellen Tabellensituation nicht blenden zu lassen.
Die „brutale Woche“ als Lehre Das 1:1 gegen Frechen und die knappe 1:2-Niederlage im Pokal gegen Viktoria Köln haben gezeigt, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Enttäuschung ist. Alexander Otto versteht es, die Mannschaft nach diesen intensiven Erlebnissen auf dem Boden zu halten. Die Motivation wird aus der eigenen Leistung gezogen, nicht aus dem Blick auf die Konkurrenz.
Blick auf den Spieltag Obwohl die Konkurrenz am Wochenende in direkten Duellen aufeinandertrifft:
Samstag: Tabellenführer Bergisch Gladbach gastiert beim formstarken Aufsteiger Bornheim.
Sonntag: Der Tabellenzweite Hohkeppel empfängt den Vierten aus Merten.
In Siegburg wird man diese Ergebnisse registrieren, sie jedoch nicht zum Anlass für eigene Aufstiegsforderungen nehmen. Das Spiel gegen den Tabellenneunten aus Wegberg-Beeck wird als das behandelt, was es ist: Eine schwierige Aufgabe gegen einen erfahrenen Gegner, die nur mit voller Konzentration und Demut gelöst werden kann.
Fazit: Der Siegburger SV bleibt seiner Linie treu. Man ist stolz auf das Erreichte, weiß aber genau, woher man kommt. Am Sonntag zählt für das junge Team nur die eigene Leistung auf dem Platz – die Tabelle bleibt dabei eine Momentaufnahme, die Alexander Otto konsequent aus den Köpfen seiner Spieler fernhält.