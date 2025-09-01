Siegburg mit Doppelschlag nach Rückstand: "Das war ein Topspiel"

Die Mittelrheinliga ist mit einem echten Schlagabtausch gestartet: Vor 150 Zuschauern verlor die SpVg Frechen 20 am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Siegburger SV mit 2:3. Nach einer starken Phase nach der Pause und einer zwischenzeitlichen Führung brach die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Hassan Ali zugunsten der Gäste.

„Das war ein Topspiel. Beide Mannschaften waren physisch auf einem guten Niveau. Was die Intensität betrifft, was die Abläufe betrifft, war es ein sehr ausgeglichenes Spiel“, bilanzierte Frechens Trainer Okan Özbay.

Seine Elf geriet kurz vor der Pause in Rückstand, als Nico Kuhbier eine Hereingabe von William McIntosh verwertete (45.+1). Nach dem Seitenwechsel drehte Frechen zunächst das Spiel: Koray Kacinoglu traf per Kopf zum 1:1 (62.), zehn Minuten später legte Kai-Maxime Vranken das 2:1 nach. „Eigentlich kann es nicht schöner laufen, ein Spiel zu drehen, aber dann läuft vieles unglücklich gegen uns. Wir müssen uns auch ein bisschen cleverer anstellen bei der Gelb-Roten Karte und in Unterzahl“, so Özbay.

Siegburg nutzte die numerische Überlegenheit und schlug eiskalt zurück. Erst glich Yuta Sakamaki zum 2:2 aus (82.), kurz darauf entschied Ju-yong Jo nach Vorarbeit von Tom Schnörpel die Partie (85.). Für Özbay fielen die Gegentore „maximal unglücklich“. Besonders das 3:2 sorgte für Diskussionen: „Beim dritten Tor ging der Ball an den Pfosten, Oskar Hill soll ihn dann über die Linie gekullert haben. Ein Hawk-Eye haben wir nicht, deswegen glaube ich nicht, dass der Ball über der Linie war.“

Alex Otto beendet "Frechen-Fluch"

Siegburgs Trainer Alex Otto freute sich dagegen über den erfolgreichen Auftakt – und über ein persönliches Ende einer Negativserie: „Es war das erwartete Topspiel. Nach einer wilden Anfangsphase konnten wir in der ersten Halbzeit mehr und mehr die Kontrolle übernehmen und uns mit dem 1:0 belohnen. Nach einer Standardsituation und einem Konter drehte Frechen zwar das Spiel, aber wir konnten Moral beweisen und nach dem Platzverweis noch einmal das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Damit ist der Siegburger Frechen-Fluch von meiner Zeit beim SSV – vier Spiele und kein Sieg – endlich besiegt und wir freuen uns sehr, dass wir erfolgreich in die Saison starten konnten.“