Siegburg hat gegen die Fortuna Platz eins im Blick

Am 25. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der Siegburger SV 04 den SC Fortuna Köln II. Während die Gastgeber Platz eins im Blick haben, reist die Fortuna-Reserve mit zuletzt durchwachsenen Ergebnissen, aber ohne großen Druck an.
Mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Bergisch Gladbach ist der Siegburger SV voll im Rennen um die Spitzenposition. Das jüngste 1:1 im Topspiel gegen Eintracht Hohkeppel unterstrich die starke Form der Mannschaft.
Trainer Alexander Otto sieht dennoch eine anspruchsvolle Aufgabe: „Fortuna Köln hat einen qualitativ starken Kader und eine klare Idee im Spiel. Das Hinspiel hat gezeigt, wie eng die Duelle sind.“
Besonders die Ungewissheit über mögliche Verstärkungen aus dem Regionalligakader erschwert die Vorbereitung: „Dass man im Vorfeld nicht genau weiß, wer aus der ersten Mannschaft dazukommt, macht die Vorbereitung anspruchsvoller.“
Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Wir wollen und dürfen mutig und selbstbewusst auftreten und unsere Stärken konsequent auf den Platz bringen, um den Aufstiegskampf weiter spannend zu halten.“
Die SC Fortuna Köln II blickt auf eine insgesamt starke Saison zurück, befindet sich zuletzt jedoch in einer kleineren Ergebniskrise. Drei Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen vier Spielen zeigen, dass die Formkurve zuletzt etwas abgeflacht ist.
Hinzu kommt eine schwierige personelle Situation: Mit Jamal Issifou (gesperrt) und Kapitän Gjorgji Antoski (verletzt) fehlen uns zwei wichtige Spieler. Unterstützung aus der ersten Mannschaft ist auch nicht zu erwarten, da diese parallel in Paderborn im Einsatz ist.
Teammanager Stefan Kleefisch ordnet die Rollen klar ein: „Ich sehe uns in Siegburg, die eine überragende Saison spielen, als klarer Außenseiter.“
Trotz der Ausgangslage reist Fortuna nicht chancenlos an: „Dennoch beginnt das Spiel bei 0:0. Auswärts haben wir in der Regel immer überzeugen können, das stimmt mich positiv.“
Ein Schlüssel wird sein, die Fehler aus der letzten Partie abzustellen: „Wir müssen auf jeden Fall die Fehler aus dem Weiden-Spiel abstellen, alle drei Gegentore waren vermeidbar.“