Siegburg hat gegen die Fortuna Platz eins im Blick Hält der SSV den Druck auf Bergisch Gladbach aufrecht? von Niklas Lohrer · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Durch das Remis in Hohkeppel ist der SSV einen Zähler hinter Tabellenführer Bergisch Gladbach – Foto: Lucy Neuber

Am 25. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der Siegburger SV 04 den SC Fortuna Köln II. Während die Gastgeber Platz eins im Blick haben, reist die Fortuna-Reserve mit zuletzt durchwachsenen Ergebnissen, aber ohne großen Druck an.

Siegburg wittert die Chance Mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Bergisch Gladbach ist der Siegburger SV voll im Rennen um die Spitzenposition. Das jüngste 1:1 im Topspiel gegen Eintracht Hohkeppel unterstrich die starke Form der Mannschaft. Trainer Alexander Otto sieht dennoch eine anspruchsvolle Aufgabe: „Fortuna Köln hat einen qualitativ starken Kader und eine klare Idee im Spiel. Das Hinspiel hat gezeigt, wie eng die Duelle sind.“

Besonders die Ungewissheit über mögliche Verstärkungen aus dem Regionalligakader erschwert die Vorbereitung: „Dass man im Vorfeld nicht genau weiß, wer aus der ersten Mannschaft dazukommt, macht die Vorbereitung anspruchsvoller.“ Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Wir wollen und dürfen mutig und selbstbewusst auftreten und unsere Stärken konsequent auf den Platz bringen, um den Aufstiegskampf weiter spannend zu halten.“