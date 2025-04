Siegburg gegen Lieblingsgegner Königsdorf – "Haben uns eingeschworen"

Am Sonntag kommt es in der Mittelrheinliga zum Verfolgerduell zwischen dem Siegburger SV und dem TuS Blau-Weiß Königsdorf. Während die Gastgeber mit 40 Punkten auf Rang vier stehen, folgt Königsdorf mit fünf Zählern weniger auf dem fünften Platz. Beide Teams träumen von den Rängen hinter Spitzenreiter Bonner SC – und treffen Duell der Tabellennachbarn aufeinander.

Otto: "Spiele waren immer eng"

"Wir haben jetzt schon mehr Punkte als in der kompletten Saison letztes Jahr geholt und sind damit mehr als im Soll“, betont Siegburgs Trainer Alex Otto. In den bisherigen fünf Aufeinandertreffen gegen Königsdorf in der Mittelrheinliga ging seine Mannschaft stets als Sieger vom Platz – zuletzt mit einem 2:0 im Hinspiel. Otto will die Serie auch diesmal fortsetzen: „Die Spiele gegen Königsdorf, auf der Abschiedstour von Coach Albert Deuker, waren immer eng und umkämpft. Wir haben die letzten Spiele gegen Königsdorf gewonnen und wollen die Serie auch gerne weiterführen.“ Personell fehlt lediglich Ju-yong Jo.