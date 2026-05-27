Siegburg erleidet Rückschlag im Aufstiegsrennen

Es war ein intensiver Schlagabtausch am Dörenberg – Foto: Lucy Neuber

Der VfL Vichttal hat dem Siegburger SV 04 im Aufstiegskampf einen empfindlichen Rückschlag verpasst. Durch den 3:2-Heimsieg am Dörenberg bleibt Vichttal zuhause weiterhin ungeschlagen, während Siegburg bei nur noch zwei verbleibenden Spielen nun vier Punkte hinter Spitzenreiter Bergisch Gladbach liegt.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke traf Nico Kuhbier nur vier Minuten später zum 1:1-Ausgleich (15.).

Die Partie hielt von Beginn an, was sie versprach. Beide Teams begegneten sich mit hohem Tempo und viel Intensität. Vichttal erwischte dabei den besseren Start: Nach einer präzisen Flanke von Henrik Artz köpfte Niklas Valerius zum 1:0 ein (11.).

In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit wirkte Vichttal etwas gefährlicher und belohnte sich erneut. Valerius setzte sich stark durch, drehte sich an der Strafraumkante und jagte den Ball mit rechts sehenswert in den Winkel zum 2:1 (30.).

Siegburg kommt zurück

Nach der Pause erhöhte Siegburg deutlich den Druck. Die Mannschaft von Alexander Otto zeigte nun die Reaktion eines Spitzenteams und drängte energisch auf den Ausgleich. Erneut war es eine Standardsituation, die den Gästen half: Leo Camara köpfte nach einer Ecke zum 2:2 ein (67.). Kurz darauf hätte Siegburg das Spiel beinahe komplett gedreht, ließ jedoch eine große Überzahlsituation ungenutzt.

Schlösser sorgt für die Entscheidung

Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss. Nach einer Ecke bekam Siegburg den Ball nicht entscheidend geklärt, Pepijn Schlösser reagierte am schnellsten und traf wuchtig zum 3:2 (88.).

In der hektischen Schlussphase warfen die Gäste nochmals alles nach vorne, scheiterten jedoch mehrfach entweder am Aluminium oder am stark aufgelegten Vichttaler Schlussmann Frederik Said.

„Leidenschaft, Einsatz und Charakter“

Vichttals Co-Trainer Jens Dovern zeigte sich entsprechend stolz auf die Leistung seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat über die gesamte Spielzeit Leidenschaft, Einsatz und Charakter gezeigt. Drei Tore gegen so eine Mannschaft musst du erstmal machen.“

Besonders hob er den Treffer von Valerius zum zwischenzeitlichen 2:1 hervor: „Steht mit Rücken zum Tor, dreht sich und macht mit dem rechten Fuß aus 20 Metern ein klasse Tor oben ins Eck.“

Otto: „Wir haben es leider nicht geschafft unseren Kopf auszubekommen“

Siegburgs Trainer Alexander Otto sah dagegen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten:

„In der ersten Halbzeit war Vichttal einen Ticken besser und hat verdient geführt. Wir haben es leider nicht geschafft unseren Kopf auszubekommen.“

Mit dem Auftritt nach der Pause war er dagegen zufrieden: „Die Reaktion nach der Halbzeit war super.“ Dennoch blieb am Ende große Enttäuschung: „Wir haben alles nach vorne geschmissen, aber Aluminium und der Vichttaler Torwart haben weitere Tore verhindert.“

Aufstieg nur noch theoretisch möglich

Für Siegburg bedeutet die Niederlage einen herben Dämpfer im Titelrennen. Bei nur noch zwei verbleibenden Spielen beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bergisch Gladbach nun vier Punkte. Vichttal hingegen unterstreicht trotz verpasster Aufstiegschancen nochmals eindrucksvoll seine Heimstärke und bleibt am Dörenberg auch weiterhin ungeschlagen.