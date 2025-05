Siegburg empfängt FC Hürth: "Wollen uns weiter belohnen!"

Zwar ist der FC Hürth seit sieben Spielen ohne Sieg, dennoch bewies die Mannschaft von Trainer Oliver Heitmann zuletzt Moral, als sie beim Tabellenzweiten SSV Merten einen 0:2-Rückstand in der Schlussphase noch in ein 2:2 verwandelte. Während die Gastgeber nach dem 4:2-Auswärtserfolg bei Pesch mit breiter Brust auftreten und auf Rang drei stehen, rutscht Hürth nach sieben sieglosen Partien immer tiefer in die Abstiegszone.