Siegburg-Coach Otto: "Hätte ich blind und lachend unterschrieben" Mittelrheinliga: Trainer Alexander Otto muss zehn Neuzugänge integrieren – der Weg bleibt jung. von Andreas Santner · Heute, 07:23 Uhr · 0 Leser

Alex Otto (mitte) und sein Team müssen zehn Neuzugänge – davon acht zwischen 18 und 20 Jahre alt – integrieren. – Foto: Boris Hempel

Der Siegburger SV blickt auf eine packende Spielzeit zurück, in der der Klub lange Zeit im Titelkampf mitmischte. Am Ende stand wie schon in der Saison 2024/25 der dritte Platz zu Buche. Vor seiner vierten Spielzeit als Cheftrainer steht der 41-jährige Alexander Otto nun vor der Aufgabe, einen personellen Wandel im Kader zu moderieren.

Entwicklung schlägt Erwartungsdruck Das Abschneiden in der abgelaufenen Runde übertraf die ursprünglichen Planungen am Walter-Mundorf-Stadion. Der SSV mischte bis zum letzten Spieltag ganz oben mit und steigerte sich nach einer soliden Hinserie in der zweiten Saisonhälfte noch einmal. „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitspielen, hätte ich das sofort blind und lachend unterschrieben. Unser Ziel war es, unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln und eine richtig gute Saison zu spielen. Dass wir bis zum Schluss ganz oben mitspielen würden, stand vor der Saison definitiv nicht auf unserem Zettel. Genau deshalb konnten wir diese Reise auch lange Zeit einfach genießen. Wir haben Woche für Woche hart gearbeitet, uns kontinuierlich weiterentwickelt und nach einer guten Hinrunde sogar noch eine bessere Rückrunde gespielt. Darauf können wir als Verein und Mannschaft wirklich stolz sein“, zieht Otto daher eine durchweg positive Bilanz.

Otto: "Eine Mannschaft wächst nicht von heute auf morgen zusammen" Die Grundlagen für die neue Spielzeit werden seit dem 15. Juli gelegt. Auf dem Platz zeigten sich in den bisherigen Testspielen bereits unterschiedliche Facetten: Einem 3:2-Erfolg gegen den Niederrhein-Oberligisten FC Monheim, einem souveränen 6:0 gegen den Bezirksligisten Rot-Weiss Merl sowie einem knappen 1:0-Sieg beim Ligakonkurrenten FC Hennef steht eine deutliche 1:6-Niederlage beim Oberligisten Rot-Weiß Koblenz gegenüber. Die schwankenden Auftritte sind vor allem dem Ausmaß der personellen Veränderungen geschuldet. Nach zehn Abgängen stehen ebenso viele Neuzugänge im Aufgebot, was Zeit in der Abstimmung erfordert: „Durch den großen Umbruch im Sommer gibt es natürlich viele Abläufe, die wir erst wieder entwickeln und verinnerlichen müssen. Die Jungs arbeiten bislang sehr konzentriert, ziehen gut mit und investieren jeden Tag viel. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Eine Mannschaft wächst nicht von heute auf morgen zusammen. Dafür braucht es Zeit, viele gemeinsame Trainingseinheiten und Spiele. Wir sind auf einem guten Weg, aber längst noch nicht dort, wo wir am Ende der Saison sein wollen“, ordnet der Cheftrainer den Stand der Vorbereitung ein.