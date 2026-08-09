Siegburg-Coach Otto: "Hätte ich blind und lachend unterschrieben"

Der Siegburger SV blickt auf eine packende Spielzeit zurück, in der der Klub lange Zeit im Titelkampf mitmischte. Am Ende stand wie schon in der Saison 2024/25 der dritte Platz zu Buche. Vor seiner vierten Spielzeit als Cheftrainer steht der 41-jährige Alexander Otto nun vor der Aufgabe, einen personellen Wandel im Kader zu moderieren.
Das Abschneiden in der abgelaufenen Runde übertraf die ursprünglichen Planungen am Walter-Mundorf-Stadion. Der SSV mischte bis zum letzten Spieltag ganz oben mit und steigerte sich nach einer soliden Hinserie in der zweiten Saisonhälfte noch einmal.
„Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitspielen, hätte ich das sofort blind und lachend unterschrieben. Unser Ziel war es, unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln und eine richtig gute Saison zu spielen. Dass wir bis zum Schluss ganz oben mitspielen würden, stand vor der Saison definitiv nicht auf unserem Zettel. Genau deshalb konnten wir diese Reise auch lange Zeit einfach genießen. Wir haben Woche für Woche hart gearbeitet, uns kontinuierlich weiterentwickelt und nach einer guten Hinrunde sogar noch eine bessere Rückrunde gespielt. Darauf können wir als Verein und Mannschaft wirklich stolz sein“, zieht Otto daher eine durchweg positive Bilanz.
Die Grundlagen für die neue Spielzeit werden seit dem 15. Juli gelegt. Auf dem Platz zeigten sich in den bisherigen Testspielen bereits unterschiedliche Facetten: Einem 3:2-Erfolg gegen den Niederrhein-Oberligisten FC Monheim, einem souveränen 6:0 gegen den Bezirksligisten Rot-Weiss Merl sowie einem knappen 1:0-Sieg beim Ligakonkurrenten FC Hennef steht eine deutliche 1:6-Niederlage beim Oberligisten Rot-Weiß Koblenz gegenüber.
Die schwankenden Auftritte sind vor allem dem Ausmaß der personellen Veränderungen geschuldet. Nach zehn Abgängen stehen ebenso viele Neuzugänge im Aufgebot, was Zeit in der Abstimmung erfordert: „Durch den großen Umbruch im Sommer gibt es natürlich viele Abläufe, die wir erst wieder entwickeln und verinnerlichen müssen. Die Jungs arbeiten bislang sehr konzentriert, ziehen gut mit und investieren jeden Tag viel. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Eine Mannschaft wächst nicht von heute auf morgen zusammen. Dafür braucht es Zeit, viele gemeinsame Trainingseinheiten und Spiele. Wir sind auf einem guten Weg, aber längst noch nicht dort, wo wir am Ende der Saison sein wollen“, ordnet der Cheftrainer den Stand der Vorbereitung ein.
Eine Baustelle der vergangenen Saison lag in der Chancenverwertung: Von den Top-5-Teams der Mittelrheinliga erzielten die Siegburger die wenigsten Treffer. Zudem wiegt der Verlust von verlässlichen Torgebern schwer, da William McIntosh, Waiss Ezami und Alexander-Tackie Sai den Verein im Sommer verließen.
Gemeinsam mit Tom Caspers setzte Otto bei der Kaderzusammenstellung gezielt auf Charaktereigenschaften und Jugendlichkeit. Gleich acht der zehn Neuzugänge sind zwischen 18 und 20 Jahre alt. „Natürlich haben wir mit William McIntosh, Waiss Ezami und Alexander-Tackie Sai drei Spieler verloren, die für viele Tore und Scorerpunkte verantwortlich waren. Gleichzeitig haben wir uns auch offensiv gezielt verstärkt und sind auch von unserer neuen Offensive überzeugt. Tom Caspers und ich haben in der aktuellen Transferperiode nicht nur auf fußballerische Qualität geachtet, sondern vor allem auf Charakter, Entwicklungspotenzial und darauf, dass die Spieler zu unserer Art, Fußball zu spielen, passen. Das war für uns das wichtigste Kriterium.", erklärt Otto und fügt hinzu: „Außerdem bleiben wir unserer Philosophie treu und setzen weiterhin bewusst auf eine sehr junge und talentierte Mannschaft. Acht unserer Neuzugänge sind gerade einmal zwischen 18 und 20 Jahre alt. Ich denke, das spricht für sich. Wir sind überzeugt, dass in dieser Mannschaft ein enormes Entwicklungspotenzial steckt, und genau dieser Weg passt zum SSV.“
Hinsichtlich der Kräfteverhältnisse in der Liga rechnet Otto mit einem engen Feld an der Spitze. Als Anwärter auf die vorderen Ränge hat er den SSV Merten, den VfL Vichttal und Eintracht Hohkeppel auf dem Zettel. Für das eigene Team verzichtet der Übungsleiter bewusst auf das Formulieren einer konkreten Platzierung.
„Es gibt viele Mannschaften, die sich gut verstärkt haben, dazu kommen spannende Aufsteiger. Aber genau das macht die Liga aus: Am Ende wird es wahrscheinlich noch die ein oder andere Mannschaft geben, die viele heute vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel haben. Für uns geht es in erster Linie darum, unsere neue Mannschaft weiterzuentwickeln. Durch den großen Umbruch im Sommer müssen wir uns als Team erst finden. Deshalb wäre es aus meiner Sicht nicht seriös, heute eine konkrete Tabellenplatzierung als Ziel auszugeben. Wir wollen in jedem Spiel mutig auftreten, unsere Art von Fußball auf den Platz bringen und uns Woche für Woche verbessern. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir auch in dieser Saison eine gute Rolle spielen können. Wo uns das am Ende hinführt, wird sich zeigen.“