Auftakt geglückt: Nun will der Siegburger SV gegen den SV Bergisch Gladbach zu Hause nachlegen. – Foto: Nick Förster

Siegburg-Coach Alex Otto: "Bergisch Gladbach ist ein Big Player" Siegburg empfängt Bergisch Gladbach zum Top-Spiel

Für den Siegburger SV steht auch am zweiten Spieltag ein "Top-Match" an. Der SSV empfängt den SV Bergisch Gladbach 09 – beide Teams starteten mit Siegen und gehören zu den ambitionierten Mannschaften der Mittelrheinliga. Während Gladbach beim 4:0 gegen Weiden seine Form eindrucksvoll untermauerte, feierte der SSV einen wichtigen Auftakterfolg. Trainer Alex Otto weiß um die Qualität des Gegners, sieht sein Team aber mit Rückenwind und Heimvorteil ebenbürtig. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Top-Duell freuen.

Siegburgs Trainer Alex Otto weiß um die Schwere der Aufgabe. "Bergisch hat seine Hausaufgaben am ersten Spieltag – wie zu erwarten – souverän gemeistert. Bergisch Gladbach ist ein Big Player in der Oberliga und mit ihnen ist jede Saison zu rechnen.“ Dennoch blickt er optimistisch auf die Partie: „Durch unseren Auftakterfolg können wir voller Vorfreude ins nächste Top-Duell gehen und freuen uns natürlich vor der heimischen Kulisse wieder mit einem Pflichtspiel auflaufen zu dürfen.“