Siegburg beendet Bergisch Gladbach Serie – Titelrennen wieder offen

Es war ein intensives Topspiel in der BELKAW Arena – Foto: Lucy Neuber

Der Siegburger SV 04 hat dem SV Bergisch Gladbach 09 die erste Saisonniederlage zugefügt. Im Topspiel der Mittelrheinliga setzten sich die Gäste in der BELKAW-Arena mit 1:0 durch und rücken damit auf vier Punkte an den Tabellenführer ran.

Bergisch Gladbach hatte zwar phasenweise mehr Ballbesitz, fand jedoch kaum Lücken im kompakten Defensivverbund der Gäste. Die beste Gelegenheit des ersten Durchgangs verzeichneten die Hausherren in der 35. Minute, als ein Distanzschuss lediglich an die Querlatte klatschte.

Die Begegnung begann mit einer kontrollierten Abtastphase. Beide Teams legten den Fokus zunächst auf defensive Stabilität, klare Torchancen blieben in der Anfangsphase selten.

Kurz nach dem Seitenwechsel folgte dann der entscheidende Moment der Partie. Nach einer Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft der Gastgeber schaltete Siegburg schnell um. Waiss Ezami traf in der 47. Minute zur 0:1-Führung für die Gäste.

So rettete Siegburg das torlose Remis mit viel Disziplin und auch etwas Glück in die Halbzeitpause.

In der Folge übernahm Bergisch Gladbach die Initiative und drängte auf den Ausgleich. Siegburg reagierte mit defensiven Wechseln und konzentrierte sich zunehmend auf das Umschaltspiel.

Fikisi hält den Sieg fest

In der Schlussphase entwickelte sich eine regelrechte Abwehrschlacht. Bergisch Gladbach erhöhte den Druck und warf in den letzten Minuten alles nach vorne. Besonders in der achtminütigen Nachspielzeit schnürten die Gastgeber die Gäste tief in der eigenen Hälfte ein.

Doch Siegburg konnte sich auf seinen Torhüter verlassen: Jens Fikisi hielt mit mehreren starken Paraden die Führung fest und bewahrte sein Team vor dem Ausgleich.

„Das ist alles andere als selbstverständlich“

Siegburgs Trainer Alexander Otto zeigte sich nach der intensiven Woche zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass wir diese intensive Woche mit drei Spielen in sieben Tagen so erfolgreich abschließen konnten. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wir genießen den Augenblick.“

Auch die körperliche Belastung nach dem Pokalspiel unter der Woche spielte eine Rolle: „Nach dem kräftezehrenden Spiel am Mittwoch haben sich die Jungs heute nochmal extrem gepusht, alles investiert und konnten sich dafür mit den drei Punkten belohnen.“

Bergisch Gladbachs Trainer Kevin Kruth beschrieb: „Aus meiner Sicht war es eher ein 0:0-Spiel. In der ersten Hälfte hatten wir die besseren Gelegenheiten. Im weiteren Verlauf kommen wir dann aber denkbar schlecht aus der Halbzeit raus. Siegburg nutzte einen individuellen Fehler eiskalt aus.“

Titelrennen wieder offen

Für Bergisch Gladbach endet damit die beeindruckende Serie ohne Niederlage. Kruth ordnete das Ergebnis jedoch gelassen ein: „Insgesamt haben wir heute einfach nicht die gewohnte Energie auf den Platz gebracht. Das gestehe ich meiner Mannschaft aber auch mal zu. Jetzt gilt es das zu analysieren und vor allem mit Blick auf das nächste Spiel schnell wegzustecken.“

Hinter den Nullneunern (38 Punkte) lauern nun Eintracht Hohkeppel (36 Punkte) und der Siegburger SV (34 Punkte). Das Rennen um die Spitzenplätze in der Mittelrheinliga ist damit wieder deutlich spannender geworden.