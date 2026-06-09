Sieg zum Saisonschluss - 2:1 gegen den FC Biel-Bienne

Zum Abschluss der Saison 2025/26 empfingen die Frauen des SC Düdingen den FC Biel-Bienne zum letzten Meisterschaftsspiel im Birchhölzli.

Die Partie begann optimal für die Gastgeberinnen. Bereits in der 6. Minute sorgte Léa Beccarelli für die erste grosse Szene des Spiels. Mit einem starken Sololauf über die linke Seite setzte sie sich gegen mehrere Gegenspielerinnen durch und verlagerte das Spiel auf Lena Hirter. Die Stürmerin fackelte nicht lange und traf mit einem wuchtigen Abschluss ins lange Eck zur frühen 1:0-Führung.

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie zwischen zwei spielstarken Mannschaften. Die Bielerinnen kamen jedoch etwas häufiger gefährlich vor das Tor und brachten die Düdinger Defensive mehrmals in Bedrängnis. Nach rund einer halben Stunde wurden die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleich belohnt. Die Freiburgerinnen blieben dennoch konzentriert und suchten ihrerseits vor der Pause nochmals den Weg nach vorne, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung umkämpft. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Geschehen, während beide Defensivreihen nur wenig zuliessen. Klare Torchancen blieben deshalb lange Zeit Mangelware.

Die Entscheidung fiel schliesslich in der 82. Minute. Nach einem Freistoss von Larissa Loretan stieg die kurz zuvor eingewechselte Ronja Brüllhardt am zweiten Pfosten am höchsten. Ihr Kopfball wurde noch leicht abgelenkt und fand den Weg ins Bieler Tor zur viel umjubelten 2:1-Führung.

Die Schlussminuten verliefen danach ohne grosse Aufreger, sodass Düdingen den Vorsprung souverän über die Zeit brachte und sich mit einem weiteren Sieg von den eigenen Fans verabschiedete.

Mit diesem Erfolg schliessen die Düdingerinnen die Saison 2025/26 auf einem starken dritten Tabellenplatz ab. Nun steht eine wohlverdiente Sommerpause an.

Der SC Düdingen bedankt sich herzlich bei allen Fans, Helferinnen und Helfern sowie Unterstützerinnen und Unterstützern für die tolle Unterstützung während der gesamten Saison und wünscht einen schönen Sommer.