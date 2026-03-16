Sieg zum Rückrundenstart

3 Punkte für die MTV Mädels

Unter schwierigen Wetterbedingungen im eiskalten Dauerregen starteten die MTV Frauen am vergangenen Samstag erfolgreich ins neue Kalenderjahr. Am Ende behielten die Mädels von Coach Nico Weis knapp mit 1-0 die Oberhand gegen starke Gäste aus Freimann. Das Siegtor erzielte nach einer halben Stunde Neuzugang Sabrina Rapp, nachdem die Münchnerinnen eine Hereingabe von Nele Baur nicht konsequent klären konnten. Zusammen mit Heike Socher kam Sabrina Rapp in der Winterpause vom TSV Rott zum MTV Diessen. Zuvor hatten beide Teams gute Möglichkeiten, für den MTV zog Laura Braunegger im Anschluss an eine Ecke aus 10 Metern ab, Freimanns Torhüterin parierte.

Im zweiten Abschnitt rackerten beide Teams mit hohem Aufwand, ganz klare Torchancen blieben aber weitestgehend aus. Steffi Köhler versuchte es mehrfach aus der zweiten Reihe, die Gäste waren vor allem nach Standardsituationen gefährlich. Am Ende gewann der MTV knapp und sicherte sich die ersten drei Punkte im neuen Jahr.