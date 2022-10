Sieg zum Einstand für neues Pyer Trainerduo 16 siegt im Derby - OSC II zum dritten Mal in Folge torlos -

Einen Einstand nach Maß feierte das neue Trainerteam des Piesberger SV Bastian Vietz/ Franz Gattmann mit dem ersten Saisonsieg beim 3:0 gegen TUS Haste. Die Stimmen zu den Spielen: Spielverein 16 - OSC II 2:0 (1:0) "Wir haben nie wirklich ins Spiel gefunden und zu keinem Zeitpunkt das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Der Sieg für Spielverein 16 geht vollkommen in Ordnung, weil sie einfach galliger, williger und präsenter waren. Sie wollten den Sieg auf dem Platz mehr als wir und haben ihn sich verdienter maßen geholt. Glückwunsch an Jörg und seiner Truppe,“ lautet das Fazit von Trainer Derek Cooper (OSC).

"Ein von Taktik geprägtes Derby brachte in der 1. Halbzeit auf beiden Seiten wenig Torchancen an den Tag. So musste ein direktes Freistoßtor für uns her, um in der zweiten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch mit zu erleben. Vor dem Tor waren wir heute effektiver als der Gegner. So gesehen geht der Sieg über 90 Minuten in Ordnung. Danke an den OSC für ein sehr faires Derby,“ sagte uns Rüdiger Heidt (16).

Piesberger SV - TUS Haste 3:0 (1:0) "Auf unserem kleinen Ascheplatz war es ein zerfahrenes Spiel mit den besseren Torchancen für Haste in der ersten Halbzeit. Zum wichtigen Zeitpunkt sind wir kurz vor der Halbzeit in Führung gegangen. Kurz nach der Halbzeit konnten wir das zweite Tor nachlegen und haben mit dem 3:0 kurz vor Schluss das Spiel endgültig entscheiden können. Wichtiger erster Sieg für die Moral der Truppe,“ meinte Coach Bastian Vietz (Piesberger SV). „ "Verdiente Niederlage auf dem roten Rasen in Pye. Leider sind wir nach 30 Minuten überhaupt nicht mehr im Spiel gewesen und hatten auch danach keine Torchance mehr. Nach einer bescheidenen Woche der Höhepunkt. Glückwunsch an Pye für die hart erkämpften Punkte,“ lautet das Statement von Coach Carsten Meyer (TUS Haste).