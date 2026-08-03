Sieg zum Auftakt.

– Foto: Patrick Loibl

Auch Aunkirchens Reserve gelingt der Saisonstart, zum Auftakt stand nach 90 Minuten ein 5:0-Erfolg beim FC Unteriglbach II. Die Gäste starteten gut ins Spiel, schnell gelang eine 2:0 Führung. Dabei leitete jeweils Zitzlsperger Max die Angriffe ein, zunächst traf Muggendobler zum 0:1, Schinhärl legte das 0:2 nach. Im Laufe der ersten Hälfte verflachte die Partie aber immer mehr, Aunkirchen zeigte kaum mehr Kombinationen, immer wieder ging der Ball verloren. Kurz vor der Pause waren die Hausherren dem Anschluss näher, als Aunkirchen dem dritten Treffer. Nach der Halbzeit kam Aunkirchen wieder besser rein, Wagenpfeil Max scheiterte zunächst noch am Keeper, leitete aber wenige Minuten später einen Angriff über rechts ein. Greineder brachte den Ball zur Mitte, dort traf Boiger Aaron bei seinem Debüt im Herrenbereich zum 0:3. Hartl Simon per Distanzschuss und Kühnert alleine vorm Keeper stellten den Endstand her. Zum ersten Heimspiel wartet am kommenden Sonntag nun mit dem SV Haarbach II ein großer Brocken, da zudem deren erste Mannschaft bereits einen Tag zu vor spielt.