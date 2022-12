Sieg zum Abschluss der Hinrunde.

Am gestrigen Mittwochabend stand das Nachholspiel gegen die Damen aus Jüngersdorf-St. an, welches aufgrund der Pokalfinalspiele beider Mannschaften in ihrer Region im Oktober nicht am ursprünglichen Termin stattfinden konnte. Für die Merler war das Ziel nach der weiten Anfahrt klar: die letzten 3 Punkte vor der Winterpause sollten her!

Von Beginn an merkte man, dass Merl die Partie frühzeitig für sich entscheiden wollte. Die Mädels waren wach, konzentriert und voller Tatendrang. Es wurde sehr gut kombiniert und man versuchte die laufstarke Offensive in Szene zu setzen. Doch in den ersten 30 Minuten fehlte der letzte Pass, die letzte Konsequenz vor dem Tor - auch wenn man sich bis dato ein paar sehr schöne Torchance herausspielen konnte.

Jüngersdorf lief die Merler dennoch sehr früh an. Somit war Vorsicht in der eigenen Hälfte erforderlich. Ab Minute 32 begann aber dann die Show von Anna-Lena Leipelt.

Jüngersdorf verteidigte sehr hoch und versuchte die Merler ins Abseits zu stellen. Dies klappte nur bedingt. Anna lief nach einem schönen Zuspiel durch die Abwehrkette hindurch und netzte zum 1:0 ein.

Keine zwei Minuter später war Anna wieder zur Stelle. Ohne Gnade war der Ball wieder drin. 2:0! Nur sieben Minuten später vollendete Anna einen lupenreinen Hattrick zum 3:0! Nun hatte Merl sich eingespielt und bestrafte jeden Fehler der Heimmannschaft. Mit dem Abpfiff zur Halbzeit konnte sich Lena Berendsen mit einem Weitschuß in die Torschützenliste eintragen. Somit ging man mit einem 4:0 in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte sollte es aus Merler Sicht eigentlich so weitergehen. Allerdings verloren die Merlerinnen vermehrt den Spielfluss. Jüngersdorf kam besser ins Spiel und drängte die Merler teils vor den eigenen 16er.

Etwas Zwingendes kam allerdings auf Seiten der Jüngersdorfer nicht dabei raus. Das Spiel neutralisierte sich praktisch über einen gewissen Zeitraum.