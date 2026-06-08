Sieg zum Abschied: Vechelde gewinnt und steigt trotzdem ab

Bereits in der 17. Minute brachte Shpak die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der Angreifer war auch wenig später zur Stelle und erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Gegen die defensiv anfällige Teutonia wirkte Vechelde lange souverän und schien seiner Favoritenrolle gerecht zu werden.

Vor dem letzten Spieltag war die Ausgangslage für den SV Arminia Vechelde klar: Ein Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht war Pflicht. Entsprechend entschlossen trat die Mannschaft auf und übernahm früh die Kontrolle.

Kurz nach dem Seitenwechsel wurde die Partie noch einmal spannend. Neumann erzielte in der 48. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 und gab den Gästen damit kurzzeitig Hoffnung.

Die Gäste aus Groß Lafferde, die mit lediglich sieben Punkten als Tabellenletzter in die Partie gegangen waren, fanden offensiv zunächst kaum statt und mussten dem frühen Rückstand hinterherlaufen.

Vechelde behielt jedoch die Kontrolle und ließ sich von dem Gegentor nicht aus dem Konzept bringen. Die endgültige Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. In der 88. Minute traf Giesemann zum 3:1 und beseitigte die letzten Zweifel am Heimsieg.

Damit sicherte sich Vechelde die drei Punkte und beendete die Saison mit einem Erfolgserlebnis vor eigenem Publikum.

Sieg ohne Happy End

In der Abschlusstabelle kommt der SV Arminia Vechelde auf 33 Punkte und beendet die Spielzeit auf Rang 13. Trotz des Sieges reichte dies nicht aus, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Mannschaft muss die Liga verlassen und steigt ab.

Für die Gastgeber ist dies besonders bitter, weil die Mannschaft in den vergangenen Wochen mehrfach ihre Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis gestellt hatte und den Saisonendspurt mit wichtigen Punktgewinnen offen gestalten konnte.

Die SV Teutonia Groß Lafferde beendet die Spielzeit mit sieben Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und stand bereits lange vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest. So blieb Vechelde am Ende nur ein versöhnlicher sportlicher Abschluss – und die Erkenntnis, dass selbst ein Sieg am letzten Spieltag den Abstieg nicht mehr verhindern konnte.