„Sieg wäre verdient gewesen“ – Furiose Aufholjagd bringt Olching noch einen Punkt

Das Spitzenspiel hielt, was es im Vorfeld versprach. In einem packenden, intensiven Duell trennten sich der SC Olching und der SV Planegg 3:3 (0:3).

Olching – „Das war eine super Leistung meiner Mannschaft. Der Sieg wäre verdient gewesen“, meinte SCO-Coach Felix Mayer. Dabei hatten vermutlich nur wenige der knapp 320 Zuschauer im Amperstadion zur Halbzeitpause noch an einen Punktgewinn der Heim-Elf geglaubt. Da sah der Spitzenreiter aus der Münchner Vorstadt bereits wie der sichere Sieger aus. Doch selbst dieses 0:3 aus Olchinger Sicht war letztlich nicht so deutlich, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Dem Spitzenreiter gelangen durch Mario Simic (7.) und Aleksandar Demonjic (14.) zwei Sonntagsschüsse ins Kreuzeck. Auf der anderen Seite stand Planeggs Schlussmann Simon Oppolzer gegen Kerem Kavuk (18.) und Leon Heinzlmair (25.) zweimal goldrichtig. Ein Schuss von Jakob Zißelsberger strich knapp übers Gebälk (28.). Im Gegenzug erhöhte Amani Mbaraka mit einem fulminanten 30-Meter-Knaller auf 0:3. Wieder war der fast schon bemitleidenswerte SCO-Keeper Maximilian Hoffmann ohne echte Abwehrchance.

Nach Wiederbeginn spielten dann aber nur noch die Gastgeber. Mit einem frühen Treffer wollte Mayer die „Emotionalität beim Publikum entfachen.“ Das gelang. Mit einem Hinterhaltschuss eröffnete Jakob Zißelsberger die Aufholjagd (47.). Der Mittelfeldmann war auch Wegbereiter des 2:3. Eine scharfe Freistoßflanke des Olchinger Mittelfeld-Antreibers wehrte Planeggs Schlussmann Oppolzer direkt vor die Füße von Florian Hofmann ab, der aus Nahdistanz abstaubte (60.). Während bei den Gästen die Kräfte zusehends schwanden, bekamen die Blau-Weißen die zweite Luft. Nach 76 Minuten traf der zuvor glücklose Leon Heinzlmair zum Ausgleich. Frei stehend vor SVP-Schlussmann Oppolzer blieb der 21-Jährige cool. In der Schlussphase eines insgesamt sehr fairen Spitzenspiels – Bayernliga-Schiri Nicolas Dolderer (Bernried) zückte viermal die Gelbe Karte – waren die Hausherren schließlich dem Siegtreffer deutlich näher, doch der Lucky Punch gelang nicht mehr. (Dirk Schiffner)