„Sieg wäre drin gewesen“ ‒ TSV Murnau II holt gegen Münsing den ersten Punkt der Saison

Das war ein Kreisligaspiel auf hohem Niveau. Wer am Samstagnachmittag das Duell zwischen dem SV Münsing-Ammerland und dem TSV Murnau II verfolgte, sah eine unterhaltsame Partie. Über weite Strecken dominerte sie die Zweitvertretung des Landesligisten vom Staffelsee . Und trotzdem reichte es für die Gäste nur für ein 2:2-Unentschieden in Münsing. Immerhin haben die Murnauer im dritten Spiel in der neuen Liga den ersten Punkt geholt. „Geht es nach den Spielanteilen, wäre ein Sieg für uns drin gewesen“, sagt Stephan Bierling. Besonders von der ersten Halbzeit war der Murnauer Coach angetan.

„Wir wollten defensiv gut stehen und wenn sich die Möglichkeit ergibt, mit Tempo nach vorne spielen.“ Diesen Plan hatte Bierling für das Auswärtsspiel vorgegeben. Dabei tat sich immer wieder Leon Schlichting hervor. Er bildete mit Camillo Kaspar eine Doppel-Sechs und war bei den Umschaltmomenten voll da. Unaufhaltsam drängte er nach vorne und war von den Platzherren kaum zu stoppen. Die erste Großchance hatte Nick Ostler in der 25. Spielminute. Nach schönem Zuspiel war er schon an Münsings Torhüter Eric Maier vorbeigelaufen, zögerte beim Abschluss einen Moment zu lange. Drei weitere Zeigerumdrehungen später ging der TSV hochverdient in Führung. Leon Schlichting drang von der rechten Seite in den Strafraum ein und passte von der Torauslinie quer zu Lukas Ende. Der traf beim ersten Versuch die Kugel zwar nicht richtig, stoppte so aber den Ball. Den verwandelte er im zweiten Anlauf im Kasten.