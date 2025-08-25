„Sieg wäre drin gewesen“ ‒ TSV Murnau II holt gegen Münsing den ersten Punkt der Saison

Der TSV Murnau II holt gegen Münsing-Ammerland den ersten Punkt der Saison. Dem Spielverlauf entsprechend hätte der TSV auch gewinnen können.
Das war ein Kreisligaspiel auf hohem Niveau. Wer am Samstagnachmittag das Duell zwischen dem SV Münsing-Ammerland und dem TSV Murnau II verfolgte, sah eine unterhaltsame Partie. Über weite Strecken dominerte sie die Zweitvertretung des Landesligisten vom Staffelsee . Und trotzdem reichte es für die Gäste nur für ein 2:2-Unentschieden in Münsing. Immerhin haben die Murnauer im dritten Spiel in der neuen Liga den ersten Punkt geholt. „Geht es nach den Spielanteilen, wäre ein Sieg für uns drin gewesen“, sagt Stephan Bierling. Besonders von der ersten Halbzeit war der Murnauer Coach angetan.
„Wir wollten defensiv gut stehen und wenn sich die Möglichkeit ergibt, mit Tempo nach vorne spielen.“ Diesen Plan hatte Bierling für das Auswärtsspiel vorgegeben. Dabei tat sich immer wieder Leon Schlichting hervor. Er bildete mit Camillo Kaspar eine Doppel-Sechs und war bei den Umschaltmomenten voll da. Unaufhaltsam drängte er nach vorne und war von den Platzherren kaum zu stoppen. Die erste Großchance hatte Nick Ostler in der 25. Spielminute. Nach schönem Zuspiel war er schon an Münsings Torhüter Eric Maier vorbeigelaufen, zögerte beim Abschluss einen Moment zu lange. Drei weitere Zeigerumdrehungen später ging der TSV hochverdient in Führung. Leon Schlichting drang von der rechten Seite in den Strafraum ein und passte von der Torauslinie quer zu Lukas Ende. Der traf beim ersten Versuch die Kugel zwar nicht richtig, stoppte so aber den Ball. Den verwandelte er im zweiten Anlauf im Kasten.
Nach dem Seitenwechsel hätten die Murnauer nach einer Kombination von Schlichting und Kaspar die Führung ausbauen können. Torhüter Maier verhinderte das mit einer Glanzparade. Seinen Mannschaftskollegen gab das Auftrieb. Immer besser kamen sie ins Spiel. Angeführt von Hans Zachenbacher, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, erarbeiteten sie sich Chancen. In der 59. Minute passierte es: Steckpass von Zachenbacher auf Simon Pilch, der zum 1:1 vollstreckte. Plötzlich gerieten die Gäste ins Schwimmen. Nur drei Minuten später wusste sich Justus Schulze nicht anders zu helfen, als mit seiner Hand ein Tor zu verhindern. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt, Schulze flog vom Platz. TSV-Keeper Benedikt Wallrapp parierte den Elfmeter von Zachenbacher zwar noch, doch den Nachschuss nutzte Münsings Torjäger zur Führung.
„Vor der Reaktion meiner Mannschaft kann ich nur den Hut ziehen“
Stephan Bierling
Doch die Murnauer gaben sich nicht auf. „Vor der Reaktion meiner Mannschaft kann ich nur den Hut ziehen“, sagte Bierling. In der Nachspielzeit scheiterte Lukas Ende nur knapp an Maier. Doch dann flog der Ball nochmal in den Strafraum. Auf Höhe des Elfmeterpunktes prallten Maier und Josef Bierling zusammen. Münsing wartete kollektiv auf einen Pfiff, doch der blieb aus. Nick Ostler brachte den Ball in der 95. Minute nochmal gefährlich aufs Tor. Und tatsächlich landete er zum verdienten 2:2-Ausgleich im Netz. Die Murnauer hatten sich ihren ersten Punkt gesichert.