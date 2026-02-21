Sieg verpasst: Freudenstadt und Harthausen/Scher teilen die Punkte

Das Duell der Tabellennachbarn im Tabellenkeller hielt von der ersten Minute an, was die dramatische Ausgangslage versprach. Es war ein Spiel der verpassten Gelegenheiten und der späten Erlösung. Die Gäste erwischten einen Blitzstart, der die Hoffnungen der Hausherren früh erschütterte: Bereits in der 3. Minute erzielte Thomas Rösch das 0:1 für den TSV Harthausen/Scher. Doch die Antwort der Spvgg Freudenstadt ließ nicht lange auf sich warten. Mit purer Entschlossenheit bäumte sich der Aufsteiger auf, und so markierte Patrick Ostojic in der 9. Minute den Ausgleich zum 1:1.

Die Erleichterung war jedoch nur von kurzer Dauer. In einer Phase, in der beide Mannschaften mit offenem Visier agierten, gelang den Gästen der erneute Wirkungstreffer. Matthias Endriss brachte Harthausen in der 31. Minute mit dem 1:2 wieder in Führung. Lange Zeit sah es so aus, als sollten die Gäste drei wichtige Punkte aus Freudenstadt entführen. Erst in der Schlussphase mobilisierten die Gastgeber ihre letzten Kraftreserven. In der 81. Minute war es schließlich Mert Karaaslan, der mit dem Treffer zum 2:2-Endstand den Punktgewinn für Freudenstadt sicherte.

Für beide Teams ist dieses Unentschieden ein schwacher Trost im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV Harthausen/Scher verharrt mit nun 12 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, während die Spvgg Freudenstadt mit 10 Zählern weiterhin das Schlusslicht der Tabelle bildet.